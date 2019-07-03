西南氣流影響浪大 屏東東港到小琉球交通船停駛

2019-07-03 16:36 中央社 屏東縣3日電



受到西南氣流及農曆初一漲潮影響，屏東來往東港及小琉球的東琉線3家公民營交通船，今天下午停駛。

西南氣流帶來間歇大雨，又碰到初一漲潮，東琉海域上午一陣陣長浪打向岸上，碼頭及碼頭外馬路都積水，售票亭也遭浪打，東琉線3家公民營交通船上午用接駁車載送乘客至鹽埔碼頭搭船，但浪實在太大，下午各航線都停駛。