再說一次我愛妳！他50歲失智忘了妻子 一句話又墜入愛河

2019-07-03 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



失智症發病後的這十個年頭，妻子莊素玫（左）每天都會對邱孟暉（右）說「你要繼續保持現狀」，邱孟暉也用「我愛妳」作為答覆、作為承諾。記者陳婕翎／記者 分享 facebook 「老婆，我愛妳。」邱孟暉深情地看著妻子說出最動聽的話，妻子幸福依偎在邱孟暉的懷中，這句在夫妻間習以為常的話，卻曾因邱孟暉失智症後，妻子以為再也聽不到，所幸瑞智學堂讓丈夫的症狀開始改善，她試著提醒丈夫，「你好像好久沒說愛我了」，像魔法一樣，邱孟暉想起以前的習慣。

失智症發病後的這十個年頭，邱孟暉的妻子莊素玫每天都會對邱孟暉說「你要繼續保持現狀」，邱孟暉也用「我愛妳」作為答覆、作為承諾。

大約九年前，當年才53歲、原是運輸業老闆的邱孟暉突然心律不整倒下，再醒來後，見到狂喜的妻子劈頭第一句話就是「妳是誰？」即使妻子莊素玫不斷告訴他「我是你老婆」，但先生一直堅持自己沒有結婚，甚至忘了如何寫字、洗澡、穿衣，原以為只是中風後遺症，一年間不斷復健卻不見起色，經親友鼓勵才踏進神經科。

莊素玫說回憶，當下像被判了「死刑」，丈夫被醫生宣布是血管型失智症，在門診中，她的淚水完全止不住，醫師看著哭紅雙眼的莊素玫，將失智症協會宣傳單拿給她，莊素玫不離不棄地陪著邱孟暉上瑞智學堂的課程，「整天在家懶洋洋的丈夫開始有了變化，原本外向愛交朋友的他又回來了。」

在瑞智學堂10年間，被問及最喜歡什麼課程，聲音磁性迷人的邱孟暉笑著說「唱歌」，因他喜歡學習新歌，只要聽到沒聽過的旋律、看到沒見過的歌詞，學會唱的成就感讓他開心。原來在發病前邱孟暉就愛唱歌，對妻子而言，丈夫不只是突然發病，家中更是突然少了她最愛的歌聲，是學堂讓她的家中又能重新被丈夫的歌聲撐起。

聽到這浪漫的故事，台北榮民總醫院失智治療及研究中心主任王培寧笑著說，認知促進多元課程是失智症治療中不可或缺的一部分，目前失智症患者的用藥，主要是活化神經細胞，細胞活化後需要動才能繼續維持，尤其對血管型失智的患者特別有用，只要不要再次中風，都可以維持腦力，最多可維持輕度十年以上。