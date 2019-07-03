又增2例境外移入麻疹 他們都搭這幾班公車上下班

2019-07-03 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



麻疹再現，疾管署今公布，國內新增2例境外移入麻疹確定病例，為北部40多歲男性及20多歲男性，兩人發病前分別曾至中國大陸及泰國工作、旅遊，研判為境外移入案例，回到國內後，在可傳染期間不只曾多次搭乘新北市跳蛙公車，更出沒信義威秀漢堡王、家樂福北大店，也乘坐過國光、福和客運，疾管署將持續監測至7月20日。

疾管署副署長莊人祥表示，兩個案分別於6月21日及27日發病，皆於28日出疹。地方衛生單位發現，40多歲男性曾至中國大陸工作，20多歲男性曾至泰國旅遊，兩個案居住地及工作地近期皆無麻疹確定病例，初步研判為境外移入案例，目前個案皆居家隔離中。

莊人祥說，衛生單位已初步掌握個案同住家人、職場及就醫相關接觸者共202人，其他接觸者持續追蹤中，將持續監測至7月20日。另外，40多歲男性傳染期間曾搭新北市939跳蛙公車從麗寶國際館站至松壽路口，又從松壽路口搭至大學風呂站，還出入過信義威秀漢堡王、家樂福北大店。

20多歲男性也曾搭乘國光客運1802公路客運從基隆火車站至舊宗路口，或搭乘福運客運1551公路客運往返基隆火車站及新湖一路口站，莊人祥提醒，曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，降低病毒傳播風險。

今年截至目前國內累計103例，66例國內感染，37例境外移入病例，感染國家以泰國11例、越南10例及菲律賓6例為多。我國部分鄰近國家，如越南、泰國、中國大陸、菲律賓麻疹疫情持續；歐洲地區疫情持續，以烏克蘭最為嚴峻，另北馬其頓共和國、羅馬尼亞、法國及波蘭病例數也超過千例。