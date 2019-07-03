耕莘共照中心滿周年 家屬分享甘苦談

2019-07-03 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣失智症人口，近年逐年增加中。據台灣失智症協會統計，台灣65歲以上老人逾343萬人，失智症約有27萬人，佔7.86% ，即約每12為老人中就有1位失智者。有鑑於此，衛福部自106年起推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案 2.0」，深耕失智症防治照護工作。

在新北市政府衛生局輔導下，新店耕莘醫院於107年成為新北市八家共同照護中心的一員，致力失智症共同照顧中心整合各項服務，結合長照2.0服務，促進失智者照護服務可近性、獲得適切及照護並著手建立跨領域合作，並提供個案轉介，讓個案與家屬擁有完整且有效資源網路，減輕照顧負擔。

適逢共照中心成立滿周年，耕莘醫院舉辦周年成果暨揭牌祝聖典禮。87歲莊姓失智者的家屬上台分享，表示母親有失智症狀，接觸耕莘共照中心後，讓他了解原來有相關資源可協助，他並將心路歷程藉由繪畫成書，來分享照護媽媽的甘苦談。

耕莘醫院院長林恒毅表示，耕莘醫院不只提供醫療，也看見社會的需求，所以成立失智共照中心。中心除提供照護資訊與資源、協助家屬就診外，也提供家屬團體課程，如聘請專業老師進行手做舒壓課程，認識失智症、病程、照護及溝通方式等，讓家屬互助並運用。

林恒毅說，希望藉共照中心的成立，幫忙失智長者家屬就近找到資源、減輕照顧負擔外；並藉由社區失智宣導及篩檢，在發現症狀時及早就醫，讓長者獲得適切及妥善照護。