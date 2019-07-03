長榮航罷工意外帶動國旅 飯店住房率平均達9成

2019-07-03 15:00 中央社 台北3日電



長榮航空罷工今天進入第14天，意外帶動國內旅遊市場。根據飯店業者觀察，6至8月平均住房率高達9成，尤其許多家長原本要帶小孩出國，因此轉為國內旅遊。

桃園市空服員職業工會20日下午4時發動長榮航空空服員罷工，至今進入第14天，取消上千班航班，影響數萬名旅客。

不過，也因為長榮航空罷工，出國旅遊成本變高，帶動國內旅遊市場，老爺酒店執行長沈方正受訪說，以礁溪老爺為例，從6月底到7月中旬，平均住房率高達9成以上，與去年同期相比，成長15%。

沈方正說，由於長榮航空罷工的關係，導致其他航空公司機票也變貴，暑假初期許多旅客沒有出國，選擇在國內旅遊。

台南晶英酒店也指出，今年度6至8月共3個月，目前平均住房率都已達9成，也觀察到北部許多本來暑假計劃帶孩子出國的家長，開始有改變行程到南部旅遊的訂房需求。

雖然長榮航罷工帶動台灣民眾在國內旅遊，不過國外旅客來台數字卻也因此減少，靜宜大學觀光系副教授黃正聰舉例，根據數據來看，受長榮空服罷工影響，6月份來台陸客較5月份減少4萬1053人次。其中，團體減少3萬6215人次、自由行減少4838人次，創下2月以來最少紀錄。