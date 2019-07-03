台北故宮趕搭珍珠潮推暗黑料理 翠玉白菜變這樣？

2019-07-03 15:01 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 故宮精品 分享 facebook

近日台灣時興的珍珠奶茶在日本爆紅，其中更有不少以「珍珠」為發想的特色料理。台北故宮精品似乎也趕上了這波珍珠潮，推出包括「珍珠滷白菜」、「珍珠火鍋」、「珍珠壽喜燒」、「珍珠控肉」四大暗黑料理，請網友票選最喜歡哪一道的創意美食。

圖擷自 故宮精品 分享 facebook

由台北故宮精品臉書發起的第一屆，也是最後一屆的暗黑料理大賽，PO文中展示由國寶包括翠玉白菜、毛公鼎、散盤(散氏盤)、肉形石為主，與珍珠混搭的照片，讓網友票選最喜歡哪一道暗黑料理，並宣傳自7月1日起許多場合開始禁用塑膠吸管一事。

此文一貼出，引來眾多網友分享討論，有網友開始認真投票，四種料理中皆有支持者，有網友還說「這個有出磁鐵的話好想買」，故宮小編馬上回覆「客官要買幾個呢？」也有人喊餓了，故宮小編也立馬回覆「餵公子吃...珍珠」。

也有對此貼文不滿者，大喊「不要玩珍珠」、「你們想過珍珠的感受嗎？」對國寶被這樣混搭感到不舒服，有網友稱「如果故宮文物長這樣，我會拿去送給對岸」、「這叫傷敵100損己5000」、「國之將亡！」、「珍珠被弄得像福壽螺的卵一樣」、「身為珍珠國民我生氣了」。

圖擷自 故宮精品 分享 facebook

此文還引來松山機場小編的共鳴，大呼「松山機場也有雞蛋糕喔！」讓台北故宮精品小編友善回應「想吃」，也有人稱讚故宮小編「真的很有時事敏感度」、「真是小編界的弄潮兒」，有網友笑稱這是「珍珠港」嗎？讓小編立馬變文青回覆「汪洋之中誰來守護你寂寞的帆」。還有詢問小編是不是日本人的，台北故宮小編以日文回答不是喔。台北故宮精品的創意發想還不只珍珠國寶料理，上週推出以北宋汝窯青瓷水仙盆變身的超級奢華浴缸，也引來不少網友的討論。

圖擷自 故宮精品 分享 facebook