宜蘭多鼻過敏咳嗽氣喘 陽大附醫開三伏貼門診

2019-07-03 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



國立陽明大學附設醫院「冬病夏治」， 今天在宜蘭新民院區A棟1樓醫院大廳宣布，開設「三伏貼」特別門診，調理體質，有效改善鼻過敏、氣喘、過敏性咳嗽。

陽明大學附設醫院指出，過敏氣喘常好發於冬季，在好發期，治療多以穩定症狀為主，改善體質的效果有限，古人「春夏養陽」防病觀，善用春夏二季升發的陽氣以驅除體內伏寒，夏天時人體陽氣旺盛，中醫的「三伏貼」即是在夏季每年7、8月時天地間旺盛的陽氣最旺時，藉由溫灸藥物的敷貼，驅逐久藏的寒邪，加上藥物的溫熱性質，來改善虛寒濕體質，或是遇冷加重的過敏性鼻炎、氣喘等疾病，並為人體儲備陽氣，提高人體在秋冬季時節的抵抗力，以預防冬季舊病復發，藉此達到「冬病夏治」的目的。

陽明大學附設醫院中醫科與中藥局因應宜蘭潮濕的天氣及民眾生活型態，除遵循古法以辛溫祛寒、逐痰利氣的中藥調製藥餅外，加入溫養中焦、除濕利水的藥物，穴位敷貼，以達中醫因地、因時、因人制宜的治療法則。

陽明大學附設醫院指出，依研究顯示，以此療法針對過敏性鼻炎、異位性皮慮炎、反覆感冒者、氣喘、虛寒濕體質、四肢冰冷、痛經、助孕等患者的症狀及生活品質皆有所改善，此外，多篇國內期刊報告，尤其是過敏性鼻炎患者連續敷貼3年的有效率達百分之70到80，然療效因選擇敷貼穴位的不同而有所差異，建議由中醫師診斷過後再敷貼藥物，療效更佳。

陽明大學附設醫院指出，「夏至」後的三伏天，是一年中最為炎熱的時期，進行穴位敷貼效果最好，三伏貼原則上是3次為一個完整的療程，每次隔約9到14 天，最好能夠連續3到5年接受三伏貼治療，療效更佳。