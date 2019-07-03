頸部出現腫塊又不會痛 當心是要命警訊

2019-07-03 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



頸部出現不會痛的腫塊，更要小心！南投50歲王先生摸到右側下巴有一顆2公分大的腫塊，出現已經3周卻沒有疼痛感，在妻子要求下，至耳鼻喉科門診檢查，醫師診斷是轉移性鱗狀上皮癌，確診為口腔癌第四期。

南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，一般頸部腫塊是因發炎產生，良性淋巴腺炎會有疼痛感，通常2至3周內慢慢變小、甚至消失。但大部分癌症轉移至頸部所產生的腫塊是不會痛的，因此不會痛的腫塊反而更應該當心。

賴文森說，王姓患者戒菸、戒檳榔超過4年，但在頭頸部理學檢查時，右側上牙齦的黏膜有糜爛樣變化，患者說1個月前到牙醫拔牙，之後開始出現牙齦不適及腫脹，這兩周其他牙齒甚至有鬆動的現象。後來切片證實為鱗狀上皮癌。

賴文森醫師表示患者為第四期口腔癌，需要接受癌症廣泛切除手術和缺損重建，以及手術後的輔助性化學放射線治療，整個治療過程至少要三個月，5年的存活率約莫50％。