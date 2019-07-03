不審核不設限 藝穗節就是要冒險

2019-07-03 13:44 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



年輕藝術家們爭相參與，迸發大無畏的生猛創意能量！邁入第十二屆的臺北藝穗節，以不審核、不設限、自由開放的態度，將表演與生活緊密扣連，8月24日至9月8日期間，集結131組表演團隊，將於臺北市各大場館、藝文空間、咖啡廳等生活場域帶來537場演出。

演出不設限

藝穗節亮相記者會2日於華山開演，雙人漫才表演、素人現代舞蹈、民謠吉他，本屆由7組表演者輪番上陣，用大膽的表演挑戰觀眾對表演藝術的想像，最終在「King Cake紐奧良爵士樂團」帶來悠揚爵士樂聲中，宣告2019臺北藝穗節正式啟程。

「藝穗節最大的精神就是冒險！」臺北表演藝術中心總監王孟超表示，藝穗節是一個試驗的平台，讓更多輕藝術家有機會被看到，並以不審核、不設限的自由創作精神，實驗演出空間的多元可能。節目將在台北各角落上演，從古蹟到遊艇、各式特色空間到文藝小店都是舞台。

藝穗節將融入整個城市，讓看戲成為一場遊戲，使演出與欣賞都潛藏無限趣味與冒險，增添更多的期待和色彩。永真教育基金會基金會代表吳智偉表示，臺北藝穗節集結年輕創作者，透過這個試驗平台，培養創作者成長為優秀的藝術家，也藉此將藝術擴展深入大眾的生活中。

2小時極限藝穗

臺北藝穗節第二年舉辦2小時極限藝穗，今年總計有6個團隊參與，將於剝皮寮歷史街區帶來32場的精彩演出。香港藝術家「蘇子情」改編真人真事的文學經典作品，並以戲劇方式呈現的《流芳》；同樣來自香港劇人「蕭新泉」，自編自演之作品《香港小確幸》，反應當代香港劏房中的時代悲劇。

重演第二彈

台北市文化局表示，過往優秀作品常在藝穗節結束後便也無後續加演計畫，使戲迷們扼腕不已，為讓新生藝術家們的創意能被更多人看見，今年新增「即刻重演」計畫，將選出五組藝表演團隊，在11月7日至11月10日於剝皮寮歷史街區與水源劇場登台重生。

2日台北藝穗節亮相記者會，參演團體大秀現代舞蹈，挑戰觀眾視覺極限。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

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