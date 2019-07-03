野生植物別亂吃 學者：中毒機率高

2019-07-03 13:43 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



出去玩不要亂摘植物吃。國立陽明大學教授楊振昌3日提醒民眾，近來發生許多民眾誤食苦楝、美洲商陸（跟人參相似）等有毒植物的案例，呼籲民眾出去野外玩不要亂吃不了解的植物。食藥署簡任技正林旭陽也提醒，現在雖然有植物辨識APP，但精準度仍有待提升，大家不要隨意參考APP，食用野外植物。

野外植物別亂吃

楊振昌表示，姑婆芋、蔓陀蘿等植物是比較常見的有毒植物，但是近年來許多研究報告開始出爐，他們發現苦楝、美洲商陸、台灣馬桑、龍葵等植物也是有毒的，但民眾常常因為坊間盛傳特定植物，如苦楝有解便秘療效而任意食用，就有發生中毒案例，希望大家不要亂吃不了解的植物。

他說，美洲商陸外型跟人參相似容易誤食，但它的毒性非常強，誤食一小指節的長度就會有上吐下瀉的情況，國外甚至有死亡案例；台灣馬桑則有多被誤認為桑葚的風險，誤食會有頭暈、嘔吐等症狀。

另外他提到，龍葵本身含有馬鈴薯發芽的龍葵鹼毒素，會對人體造成危害，跟龍葵相似的赤道櫻草目前沒有研究報告顯示有療效，也可能有毒，請大家不要亂吃。

勿輕信植物辨識APP

他特別強調，野外植物種類多，因此很多植物（如美洲商陸、台灣馬桑等）醫院是沒有解毒劑的，而且有些毒量密度高，吃一點點就容易有致命的危險，呼籲民眾不要亂吃野外摘採的不明植物。而且不同植物的不同部位毒性成分也不一樣，民眾如有疑慮可至食藥署「可供食品使用原料彙整一覽表」查詢。

林旭楊提到，雖然現在有植物辨識APP，但準確度只有70%到80%左右，還是有辨識錯誤的風險，先前也傳出有民眾因此誤食有毒野菇的新聞。他呼籲民眾，不要以植物辨識APP的結果作為食用野生植物的依據。

楊振昌提醒民眾，路邊野草野花未經確認不得食用，容易中毒。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】