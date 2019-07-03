子宮肌瘤患者不能吃豆製品？ 醫師這樣說

2019-07-03 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



37歲的何小姐身材較圓潤，幾年前進行全身健康檢查已發現有子宮肌瘤，今年再次追蹤時，赫然發現子宮肌瘤不僅長大了，數量也變為兩顆，而其中一顆長的位置有可能讓受孕變得困難，若開刀切除又擔心亦可能有沾黏狀況，未來也難以受孕，這對有計畫懷孕生子的何小姐煩惱不已。

子宮肌瘤是女性最常見的良性骨盆腔腫瘤。根據台灣婦產科醫學會資料，子宮肌瘤好發於30歲以上的育齡婦女，平均每5人中就有一人可能罹患子宮肌瘤，而40至50歲盛行率則高達50％至77％。

子宮肌瘤成因不明確，聯青診所家醫科醫師顏佐樺醫師表示，目前研究顯示跟基因、荷爾蒙及飲食習慣等較為相關，雌激素過量是誘發因子之一，臨床也發現肥胖者，雌激素的量較多，因而有子宮肌瘤的比例也較高。

要遠離雌激素在體內過量堆積，顏佐樺說，肝臟和腸道的功能是影響因素之一。肝臟為雌激素代謝的主要場所之一，能將刺激子宮肌瘤長大的雌激素轉換，並透過膽汁和尿液排出體外，因此肝臟的代謝功能好與壞，都有可能影響肌瘤的生長。另外，雌激素也須經由腸道排出體外，若有長期便秘者，雌激素無法代謝又會被腸道吸收進體內，反倒又讓雌激素在體內堆積，形成惡性循環。

想讓雌激素不再堆積在體內，顏佐樺說，可補充十字花科蔬菜，幫助肝臟的雌激素代謝，或是山藥、豆漿、豆腐等植物性荷爾蒙。