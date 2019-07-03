台鐵仲夏寶島號 7月6日再現花東

2019-07-03 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台鐵SL仲夏寶島號活動以來，廣受民眾喜愛，成為每年年度鐵道旅遊盛事。台鐵局表示，今年「SL仲夏寶島號」活動，將由CT273蒸汽機車牽引，附掛6節莒光號車廂，7月6日及7月13日，由玉里車站以郵輪式列車方式行駛至台東站，沿途停靠富里、池上、山里等站。

台鐵指出，仲夏寶島號途經各車站都有特殊設計，出發車站玉里站位於花東縱谷中部，遠眺車站外觀，灰色的大塊仿石材牆面以「未磨之玉」為發想，傳達樸實鄉間意象；富里站於106年獲得兩岸四地建築設計大獎，以「大地上的穀倉」享富盛名；池上站木造穀倉式特色站房，充分展現在地特色；山里站是傳說中到不了的車站，白色小教堂是民眾必訪的景點；台東站是此行的終點，旅客可自行前往位在市區的鐵道藝術村或另安排自由行活動。

台鐵為服務旅客，活動當日將配合SL之開行加開樹林—台北—玉里新自強號列車，方便旅客赴玉里搭乘SL仲夏寶島號。憑活動當日仲夏寶島號乘車票，即可於台鐵局售票窗口洽購該日加開新自強號車票。