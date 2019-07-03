親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

慶祝400人取回罷工三寶 長榮航空團膳吃「三寶飯」

台鐵仲夏寶島號 7月6日再現花東

2019-07-03 13:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台鐵SL仲夏寶島號活動以來，廣受民眾喜愛，成為每年年度鐵道旅遊盛事。台鐵局表示，今年「SL仲夏寶島號」活動，將由CT273蒸汽機車牽引，附掛6節莒光號車廂，7月6日及7月13日，由玉里車站以郵輪式列車方式行駛至台東站，沿途停靠富里、池上、山里等站。

台鐵指出，仲夏寶島號途經各車站都有特殊設計，出發車站玉里站位於花東縱谷中部，遠眺車站外觀，灰色的大塊仿石材牆面以「未磨之玉」為發想，傳達樸實鄉間意象；富里站於106年獲得兩岸四地建築設計大獎，以「大地上的穀倉」享富盛名；池上站木造穀倉式特色站房，充分展現在地特色；山里站是傳說中到不了的車站，白色小教堂是民眾必訪的景點；台東站是此行的終點，旅客可自行前往位在市區的鐵道藝術村或另安排自由行活動。

台鐵為服務旅客，活動當日將配合SL之開行加開樹林—台北—玉里新自強號列車，方便旅客赴玉里搭乘SL仲夏寶島號。憑活動當日仲夏寶島號乘車票，即可於台鐵局售票窗口洽購該日加開新自強號車票。

台鐵表示，日本東京鐵道迷藤井英樹四年來已造訪台灣50次，只要台灣有蒸汽火車的相關活動他都會來參加，這次也不例外，將於7月6日參加「SL仲夏寶島號」活動。藤井五年前得知台灣的CT273每年夏季都有開行，發現跟「SL山口號是一模一樣的車」，因此特別來台搭乘，開啟他的台灣「追火車」之旅。

今年「SL仲夏寶島號」活動，將由CT273蒸汽機車牽引，於7月6日、7月13日開...
今年「SL仲夏寶島號」活動，將由CT273蒸汽機車牽引，於7月6日、7月13日開行。圖／台鐵提供
分享

台鐵鐵道迷列車

相關新聞

頸部出現腫塊又不會痛 當心是要命警訊

2019-07-03 14:03

子宮肌瘤患者不能吃豆製品？ 醫師這樣說

2019-07-03 13:14

再添1例本土病例！ 台南2歲童確診登革熱

2019-07-03 11:42

低壓帶、颱風影響 今起到下周三雨勢不小

2019-07-03 08:59

宜蘭多鼻過敏咳嗽氣喘 陽大附醫開三伏貼門診

2019-07-03 14:04

迷客夏攜悠遊卡公司 消費滿額送環保吸管

2019-07-03 13:58

不審核不設限 藝穗節就是要冒險

2019-07-03 13:44

野生植物別亂吃 學者：中毒機率高

2019-07-03 13:43

郭台銘「老人斑」話題 竟意外掀醫學美容熱潮

2019-07-03 13:16

【黃色笑話】「為什麼」

2019-07-03 12:51

降低遊蕩犬族群減少風險 農委會要求地方找出區域熱點

2019-07-03 12:01

3萬2400分鐘的練習 憨兒做麵包送愛到部落

2019-07-03 11:56

流浪犬收容中心大爆滿 對地方政府造成沉重壓力

2019-07-03 11:42

環島之星史上最大調整 Hello Kitty觀光列車新裝首航

2019-07-03 11:27

遊蕩犬多傷人事件頻傳 各界籲政策該檢討調整

2019-07-03 11:27

妙齡女上山驚見「人參狀」植物 補一下卻連吐2小時

2019-07-03 11:27

留意瞬間較大雨勢及閃電雷擊 南部和北部恐豪雨

2019-07-03 10:38

高雄台南新增登革熱各一例 不排除地緣關係

2019-07-03 10:35

影／落實國車國造 高鐵2022年啟用兩新設備

2019-07-03 10:33

七縣市大雷雨！ 恐出現強陣風伴隨冰雹

2019-07-03 10:31

高中免試入學名額公告 基北區逾3萬人報名

2019-07-03 10:24

一年被買17億次！一包10元的營多麵如何成為世界上最暢銷速食麵品牌？

2019-07-03 09:00

各地持續有雷陣雨 天氣不穩定慎防局部大雨

2019-07-03 08:34

屏東豪雨特報！ 雲林至高雄及台東大雨

2019-07-03 08:07

吃益生菌這5大錯別犯 搭配洋蔥、香蕉...有你不知的好處

2019-07-03 08:00

吳德榮：木恩颱風對台灣無威脅 今天慎防劇烈天氣

2019-07-03 07:21

屏東豪雨特報！ 台南高雄台東大雨

2019-07-03 07:17

暑假旺季遇長榮罷工 6月來台陸客減4.1萬人

2019-07-03 02:56

基隆凌晨大雷雨狂閃電 武崙溪差1公尺淹路面

2019-07-03 01:13

掃蕩噪音車 環保署「聲音照相」秒拍秒抓

2019-07-03 01:09

運豬車未裝GPS 8月起最重罰15萬

2019-07-03 01:09

英國研究：玩IG 最令年輕人 焦慮孤單

2019-07-02 23:56

健康你我他／夏天穿棉麻 透氣又吸汗

2019-07-02 23:56

住家鄰近鴿舍、水田…彰化今年首例日本腦炎 一度誤診流感

2019-07-02 23:56

標靶治療前 先預防性修甲

2019-07-02 23:56

健康主題館／告別凍甲困擾！健甲師下鄉 替長輩義剪

2019-07-02 23:56

為什麼長大後「喜歡獨處」？不是害怕社交 是懂得一個人的美好

2019-07-02 22:09

今年第四號颱風木恩生成 預計持續影響到周三

2019-07-02 21:51

影╱防堵非洲豬瘟 運輸車8月起未裝GPS可罰15萬元

2019-07-02 21:27
看更多

熱門文章

今年第四號颱風木恩生成 預計持續影響到周三

2019-07-02 21:51

科學家揭露世上最危險的10種動物！第1名就在你我周圍

2019-07-02 14:29

108年大學指考 數甲科試題與解答（含非選）

2019-07-02 18:31

吃益生菌這5大錯別犯 搭配洋蔥、香蕉...有你不知的好處

2019-07-03 08:00

珍珠冷凍變硬！但為什麼小美「黑糖珍珠雪糕」裡的珍珠不會？

2019-07-02 16:46

大雷雨來襲 桃園、八德、龜山、大溪發布淹水一級警戒

2019-07-02 16:57

麥當勞隱藏版漢堡只要30元？ 網驚：長知識了！

2019-07-03 11:14

太趕了？ 王定宇：高雄市府申請登革熱補助款公文出包

2019-07-02 14:36

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 16:46

吳德榮：木恩颱風對台灣無威脅 今天慎防劇烈天氣

2019-07-03 07:21

基隆凌晨大雷雨狂閃電 武崙溪差1公尺淹路面

2019-07-03 01:13

低壓帶、颱風影響 今起到下周三雨勢不小

2019-07-03 08:59

台南再爆第3例登革熱本土病例 有2例同一里

2019-07-02 14:52

明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶

2019-07-02 19:35

桃園大雷雨多處淹水30公分 災情通報141件

2019-07-02 19:44

豪雨炸北台屏東！ 全台15縣市豪大雨特報

2019-07-02 16:16

豪雨成災 桃園大溪三元一街土石流、龍潭淹水

2019-07-02 18:04

影／午後豪雨龍潭、大溪淹水 警冒雨交管排除路障

2019-07-02 20:46

影／罕見畫面！ 「羽鳥氏帶紋赤蛇」現蹤「蛇吞蛇」

2019-07-03 12:00

暴雨襲北台 台鐵桃園鶯歌水淹軌面 雙線暫時不通

2019-07-02 16:55

北部大雷雨至下午5點 桃園往返鶯歌鐵路雙向受阻

2019-07-02 16:24

當心臉爛掉 這3時間不能擦防曬乳

2019-07-02 21:24

影／益生菌不能這樣吃 5大錯誤方式解密

2019-07-02 18:36

掃蕩噪音車 環保署「聲音照相」秒拍秒抓

2019-07-03 01:09

6年B到E激升4 cup！她曝吃「2種長奶神物」：爛的好有效

2019-07-02 18:19

超商「減塑」這樣做！小7、全家逐步導入就口杯 開賣環保餐具

2019-07-02 16:13

彰化今年首例日本腦炎現蹤 她誤認流感隔天就失去意識

2019-07-02 15:36

孫芸芸怎麼變這樣？她和短髮新造型的林心如 都拿FENDI全新包款

2019-07-02 21:50

台南本土登革熱增2例 疾管署研判已爆發群聚

2019-07-02 14:50

每日星座運勢／水瓶魅力散發得青睞 財運佳收入增

2019-07-03 00:00

新北市、桃園市注意 氣象局發大雷雨訊息

2019-07-02 16:20

環署研發抓噪音神器 改裝車太吵可「秒拍」送檢

2019-07-02 21:23

拍仙照就趁現在！武陵農場繡球花大爆發 花期只到7月底

2019-07-02 17:35

大雨一度造成台鐵中斷 桃園鶯歌間恢復單線雙向通行

2019-07-02 17:30

再添1例本土病例！ 台南2歲童確診登革熱

2019-07-03 11:42

桃園大雷雨警方急封路 桃鶯、大豐路淹水汽車拋錨

2019-07-02 18:46

效率高？肯衝？這血型是老闆心中的愛將！

2019-07-03 07:00

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

高雄市向中央討登革熱防疫經費 公文遭爆誤植日期

2019-07-02 17:04

為什麼長大後「喜歡獨處」？不是害怕社交 是懂得一個人的美好

2019-07-02 22:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top