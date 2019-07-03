胃鏡減重+每日快走 45歲婦體重破百搖身變辣姊

2019-07-03 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



45歲吳姓女業務員和丈夫都是美食主義者，婚後因幸福肥，胖到106公斤，罹患糖尿病前期、高血脂與脂肪肝，接受飲食控制1個月後，瘦了10公斤，自覺管不住嘴，改接受胃鏡減重，門診手術靜脈麻醉，在胃內肉毒桿菌，搭配運動，如今瘦到72公斤，養成每天快走好習慣，她很開心自己瘦到結婚前樣子，擺脫三高，搖身變辣姊。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師劉家嘉說，胃鏡減重是利用一般的無痛胃鏡方式，進行減重治療，包括早期的胃內水球，以及新興的胃內注射肉毒桿菌治療。中國附醫去年9月針對亞洲人種胃鏡減重研究治療，至今108例。

劉家嘉指出，胃內注射肉毒桿菌治療透過改變人體腸胃道荷爾蒙，並延緩胃排空時間，尤其減少飢餓素與促進飽足腸泌素GLP-1的分泌，使得患者在接受治療後，飢餓感能下降，飽足感上升，管住自己的食欲與嘴巴，經醫師評估後注射，再配合正確的飲食與運動習慣，達到降低體重的結果，注射一次效期約6個月，副作用1%注射後第一天輕微胃痙攣，30%胃部輕微刺痛感。

吳姓女業務員表示，她想要減重，卻一直管不住自己的嘴巴，即便接受飲食控制治療，瘦了10公斤，但看到蛋糕、炸雞，忍不住要吃，自覺管不住嘴，又不想每天吃藥抑制食欲，選擇胃內肉毒桿菌注射的胃鏡減重。