降低遊蕩犬族群減少風險 農委會要求地方找出區域熱點

2019-07-03 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



遊蕩犬隻數量過多，農委會找各縣市政府商討遊蕩犬傷人的犬隻管理原則與方向。會中決議，要求各縣市政府畫定轄區內遊蕩犬隻熱點區域，8月底前完成轄區遊蕩犬隻設點區域相關措施，控制族群量，降低傷人等意外事件發生。

根據農委會民國107年統計推估，國內遊蕩犬隻約有14.7萬隻，比上一期調查12.8萬隻多了近15%。農委會畜牧處動保科科長鄭祝菁表示，因為法律變革，原本五年調查推估一次，未來可能改為兩年一次，這樣可以比較頻繁針對一些區域推估，看族群數量的變化。

鄭祝菁指出，中央與各縣市政府都關心遊蕩犬隻造成的問題，在高雄舉行會議，與各縣市政府討論，了解各地遊蕩犬隻減量到底發生什麼問題，若有些縣市控制不理想，應該如何克服。

鄭祝菁說，地方過去進行絕育措施可能很分散，沒有按照科學系統性的集中資源，要求地方應該用熱點概念進行，先針對遊蕩犬隻調查中的資料，可以看出犬隻族群較多的地方，以及頻繁被民眾通報的區域，就是重點熱區。

她表示，這些遊蕩犬隻的熱點區域，縣市政府應該在8月前優先整理出來，先針對有主卻放養的犬隻逐戶了解、進行結紮登記。也可以觀察有狗群聚位置，必定有食物來源和有餵養人，要找到關鍵的餵養人，逐一溝通合作，才能抓到這些野外的遊蕩犬進行結紮。

鄭祝菁說，地方人力資源有限，不可能鋪天蓋地做，但至少要有一些示範點，盡可能在8月繁殖期間重點控制，後續再觀察，一步一步、一區一區推動才有效果。