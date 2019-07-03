3萬2400分鐘的練習 憨兒做麵包送愛到部落

2019-07-03 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



「做好一塊美味麵包，憨兒至少要付出3萬2400分鐘的練習。」這段約需4個月的旅程不算容易，有時連一般人也未必能堅持到底，但為了送愛到部落，年輕活力的憨兒「純純」已鼓足勇氣開始挑戰。

純純在台北市府ENJOY餐廳服務，每天通勤要搭4小時公車，再提供貼心服務給川流不息的客人，但從不喊累，還可以記住熟客喜愛的麵包口味；她即使已被稱讚店內最佳笑容、最佳服務員工，也要從外場轉往內場學做三明治，希望幫助偏鄉。

喜憨兒基金會說，做麵包很辛苦，很多憨兒卻為了「一份愛心、兩份感動」送愛到部落活動持續努力，提供烘焙產品給偏遠學童，10年來已有超過60萬份餐盒送往全台800個部落及偏鄉小學，受助學童超過8萬人。

遠在新竹縣尖石鄉的錦路部落，人口稀少、資源貧瘠，知名度低到常被社會忽略，但許多學童領到餐盒都不願獨享，反而帶回家和爺爺奶奶一起吃，讓許多人銘記這份感動。

喜憨兒基金會愛心大使郭雪芙說，透過送愛到部落計畫，憨兒們將自己的愛傳遞給偏鄉小朋友，讓彼此都感受愛的溫暖；在這一刻，第二個10年即將啟程，希望讓愛繼續扎根在憨兒自立與偏鄉土地上，成為幸福的養分。

愛心大使林意箴也說，希望憨兒手藝伴隨麵包香，深入山林傳遞關懷，期待更多民眾讓送愛的行程永遠持續下去。

udn買東西購物中心與喜憨兒基金會合作「長期餐盒募集計畫」，每一筆愛心捐款都將協助憨兒編織人生夢想、讓偏鄉部落孩童在溫暖中成長。即日起至7月31日止，單筆捐款600元以上，送「憨愛GO Far」人氣插畫家熊秋葵獨家設計悠遊卡一張；單筆1200元以上，送熊秋葵獨家設計悠遊卡與飲料杯套提袋一組。

贊助活動的羅姓網友說，這項計畫一舉兩得，因此願意分享給其他朋友，希望大家一起行善。黃姓網友認為，憨兒不怕辛苦學做營養衛生的麵包令人感動，偏鄉隔代教養的孩子也需要關注，這項公益活動有「溫度」，值得推薦。