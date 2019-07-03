再添1例本土病例！ 台南2歲童確診登革熱
台南市1名2歲幼童確診感染登革熱，主要活動範圍在東區大同里住家，以及東區東門里、中西區城隍里東菜市場，該童與本土第2、3例都曾到東菜市活動，市府表示，明、後天東菜市場將休市2天進行噴藥防治。
台南市登革熱防治中心陳怡主任指出，昨天接獲通報東區大同里高度疑似本土登革熱病例，防治中心於今天確認為登革熱陽性，此為東區大同里第1例本土病例，目前台南市登革熱本土病例數4例，境外移入病例數21例。
陳怡表示，東區大同里本土登革熱病例為2歲幼童，無出國旅遊史，也無高雄市及台南市永康區活動史，主要活動範圍於住家、東區東門里、中西區城隍里東菜市場，個案與本土第2、3例都曾至東菜市場活動。
防治中心指出，7月4日及7月5日東菜市市場將休市二天進行噴藥防治，今天下午會先加強孳生源清除，擴大疫情調查、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。東菜市場攤商也加強清除積水容器，呼籲攤商及前往消費民眾需做好防蚊措施。
目前台南市登革熱本土病例數共4例，且近日台南持續降雨，衛生局表示，積水容器增多恐孳生大量病媒蚊，請中西區開山里及城隍里、東區大同里及東門里民眾加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器及做好防蚊措施，若有發燒等疑似症狀時，應立即就醫以進行登革熱NS1快篩。
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