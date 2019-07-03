流浪犬收容中心大爆滿 對地方政府造成沉重壓力

2019-07-03 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



零撲殺實施兩年來，遊蕩犬隻追人傷人事件頻傳，全台各地收容所大爆滿。根據農委會最新統計，全台22個縣市中，有十個縣市收容所超額收容，收容量超過收容所可容最大值。

這十個縣市分別是台北市、台南市、高雄市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市，收容動物已經超過防疫所、動物中心最大可收容容量，超收比率從101%到291%不等，說明各縣市政府的沉重壓力和負擔。其他縣市如新北、台中、屏東等，也都逼近80%、90%。

一名防疫所人員說，民眾舉報不能不處理，還包括救傷、拾獲送交、甚至民眾寵物不繼續飼養的，也會求助地方防疫單位，有時確實是收容有困難，領養的速度，遠不及收容進來的速度，收容中心犬滿為患，只能盡力。

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源表示，收容中心收不進去，野外兇猛犬要捕捉相對困難，大多收容進去的、是相對溫和的犬隻，也容易造成兇猛犬在街頭遊蕩，增加人犬衝突的機率。