妙齡女上山驚見「人參狀」植物 補一下卻連吐2小時

2019-07-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台北一名24歲女性，先前獨自赴北投山區，路上驚見外貌似人參的植物，想「補一下」現場生吃一小指節後，馬上出現上吐下瀉症狀，症狀連續2個多小時掛急診，就醫確認女子吃的不是人參，而是有毒的美洲商陸，由於目前完全沒有解毒劑可使用，醫院僅能提供支持性治療，所幸後續患者除了容易感到腹部脹氣以外，已無其他不適症狀。

台北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌，臨床上常見民眾誤食草藥或是果實，造成中毒的案例，像是美洲商陸、苦楝、台灣馬桑、龍葵等。以該名個案為例，美洲商陸外觀與人參相似，常會有個案誤食。

美洲商陸的根部含有商陸素（phytolaccatoxin）、商陸鹼（phytolaccin），食用後30分鐘到3小時內，會出現噁心嘔吐、腹痛腹瀉、頭痛暈眩、四肢肌肉抽搐、神智不清、大小便失禁等症狀。

除了美洲商陸以外，根據毒藥物防治中心的統計，龍葵的中毒案例也不斷增加，截至目前為止已經有30到40例中毒案例，楊振昌表示，龍葵常被誤以為是赤道櫻草，坊間傳言赤道櫻草的莖、葉具有化瘀消腫、接骨止血、清熱解毒、涼血止血等效果，實際上無論是龍葵或是赤道櫻草都沒有謠傳的效果。

楊振昌表示，先前就有一家五口，以為吃下沒有毒的赤道櫻草，卻在食用後出現噁心嘔吐的症狀，被證實是誤食為龍葵。龍葵常見於台灣中低海拔的平地丘陵，而龍葵全草有毒，都具有龍葵鹼，攝食過量會有神經毒，恐會造成噁心、抽搐、意識喪失等，嚴重者恐致命。

苦楝曾被誤以為能治療便秘，曾有個案服用10片苦楝葉，之後認為沒有效果，再吃下約30片的苦楝葉，陸續出現頭暈目眩、雙手和手臂無力、眼瞼下垂，因而就醫治療；而台灣馬桑則常被誤以為是桑椹，由於台灣馬桑全株有毒，含有馬桑毒素，中毒症狀為全身發麻、冒冷汗、噁心嘔吐、呼吸加快、痙攣昏迷，嚴重同樣恐死亡。