遊蕩犬多傷人事件頻傳 各界籲政策該檢討調整

2019-07-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



在國片「十二夜」催生下，2017年2月零撲殺政策上路至今兩年，毒狗、遊蕩犬隻追人、傷人事件頻傳，動保團體表示，是重新檢討零撲殺政策的時候了。

因為國內發生多起遊蕩犬隻傷人事件，網友成立對貓狗各種無奈的里長里民通報區，其中通報的案件超過百件，通報的類別，包括遊蕩犬貓與里民衝突、不淨餵養、浪犬追車咬人、貓等動物等，以及不牽繩、放養，和嫌惡飼主鄰居、畜養癖、吵鬧等等，通報案件遍及全台，以西部為主。

中華民國動物保護協會理事長李朝全表示，當初急就章把零撲殺入法，後續衍伸出更多問題，包括許多狗咬傷人事件，收容所狗滿為患，兇猛犬沒辦法捕捉，變成管理的怠慢。

李朝全說，必須檢討究竟出了什麼問題，該撲殺的，還是要做一些撲殺，如年老與瀕死犬隻，連人都在談安樂死，為何也讓這些狗受這麼多苦。

李朝全表示，一般人不了解動物行為，衍伸的動物反撲，不見得是動物的問題，人必須重新教育。動保法修法必須務實做，現在已經必須要再進行改革的時候，他與幾個動保團體正在提出修法的意見。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何忠勳說，政策沒有回頭路，當初零撲殺政策修法精神，是不要濫殺無辜，實施兩年來，造成地方政府很大壓力，領養率下降，有許多地方政府很積極，如幅員遼闊的新北，也有相對較不積極的縣市。

何忠勳表示，不應該因為一兩件意外事件，就抹煞其他縣市努力，對於不積極處理流浪犬縣市，中央若沒有具體的管理辦法，這是行政怠惰。

中華獸醫師公會理事長陳培中指出，零撲殺問題，造成狗滿為患，量太大了，這些追人的狗是否需要抓進來，攻擊犬是否應該安樂死，現在各界還沒有達成共識，不少團體認為，這些攻擊犬只是需要一點訓練，需要教化，是否安樂死，還有很多討論。