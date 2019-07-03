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台灣高鐵啟動國車國造今採購簽約

2019-07-03 10:58聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

台灣高鐵上午舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，高鐵董事長江耀宗、工研院長劉文雄及台灣車輛董事長蔡煌瑯代表簽約，交通部長林佳龍及經濟部長沈榮津出席觀禮，見證台灣高鐵公司在配合推動「國車國造」政策以及提升軌道工業本土化能量上的新里程碑。

台灣高鐵上午舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，高鐵董...
台灣高鐵上午舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，高鐵董事長江耀宗（左）、台灣車輛董事長蔡煌瑯（右）代表簽約，見證台灣高鐵公司在配合推動「國車國造」政策以及提升軌道工業本土化能量上的新里程碑。記者曾吉松／攝影
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台灣高鐵上午舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，高鐵董...
台灣高鐵上午舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，高鐵董事長江耀宗（左）、工研院長劉文雄（右）代表簽約，見證台灣高鐵公司在配合推動「國車國造」政策以及提升軌道工業本土化能量上的新里程碑。記者曾吉松／攝影
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台灣高鐵上午舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，高鐵董...
台灣高鐵上午舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，高鐵董事長江耀宗（左一）、工研院長劉文雄（右一）代表簽約，交通部長林佳龍（左二）及經濟部長沈榮津（右二）出席觀禮，見證台灣高鐵公司在配合推動「國車國造」政策以及提升軌道工業本土化能量上的新里程碑。記者曾吉松／攝影
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高鐵劉文雄

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