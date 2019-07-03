行銷北越下龍灣 業者推兩人同行第二人再省4,000元優惠

2019-07-03 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



品冠旅行社與越南航空合作，由桃園直飛河內，享受最方便的奢華慢旅。即日起至7月30日前，報名9月出發的「越祕境～河內、陸龍灣、蘭夏灣、佛朗明哥奢華慢旅五日遊」，兩人同行、第二人再省4,000元的優惠，就能體驗北越究極的自然美學。

品冠旅行社表示，北越除了聲名大噪的下龍灣之外，還有一處擁有同樣景致，卻更幽靜怡人的海灣－蘭夏灣Lan Ha Bay。品冠旅行社總經理賴崇瑜表示，「比起下龍灣，蘭夏灣可以避開眾多人潮，搭乘船隻航行時，附近只有小漁船的引擎轉動聲，彷彿走入了寂靜絕美的水墨畫。」

專為懂得挑剔的旅客所打造的頂級遊輪印度支那號，2019年首次在蘭夏灣登場，以周遭海域造價最高的奢華姿態，引起眾人目光。船身以獨樹一格的東方優雅，融合法式浪漫線條，穿梭在蘭夏灣獨特地形中，帶領旅客深度遊覽洪荒時代遺留下來的群島之美。

印度支那號共有43間舒適艙房，三層遊船的空間中，擁有兩間異國風格餐廳，最上層甲板則設有開放式酒吧，讓旅客任意選擇放鬆的方式。品冠旅行社不走日歸遊船的行程，特別安排入住印度支那號一晚，感受全天候被無垠大海包圍的開闊感。