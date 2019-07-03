留意瞬間較大雨勢及閃電雷擊 南部和北部恐豪雨

2019-07-03 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今年第四號颱風木恩昨晚生成，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，木恩颱風今天清晨5時的中心位置在海南島的西北部，今天白天就會逐漸進入其西北方的海面，往越南北部及廣西方向前進。強度方面，目前是輕度颱風，由於已經觸碰到陸地，未來強度增強的機率也不高。

他說，木恩颱風的結構並不對稱，颱風中心附近的海南島雲量不算多，不過風速還是很強，主要對流雲系發展的位置則在中心西側的越南北部。

賴忠瑋說，台灣雖然不直接受木恩颱風的影響，不過在其外圍環流及西南風帶來水氣的影響之下，昨天有相當顯著的雨勢，迎風面的南部幾乎一整天雲量都偏多，斷斷續續有雨，其中屏東一直到今天清晨的累積雨量已經有240毫米左右。

木恩颱風是輕度颱風，賴忠瑋說，因為是南海大低壓帶的一部份，影響範圍很大，也因為有木恩颱風增強西南風的水氣輸送，在中國南方的鋒面雲系也發展得相當旺盛，今天也將持續為台灣帶來明顯的暖濕空氣和水氣。

預計台灣今天也會是類似的天氣，迎風面的南部容易有陣雨，北部有午後雷陣雨，而且都還是要留意有瞬間較大雨勢及閃電雷擊，南部和北部則仍然都有大雨或是豪雨出現的可能性。

賴忠瑋說，今天出門除了還是要記得攜帶雨具之外，低窪地區還是要留意容易有積水，可能影響交通及戶外安全，山區則要留意山崩落石或溪水暴漲，沿海地區則要留意有較大風浪。

賴忠瑋表示，木恩颱風將在今明兩天逐漸進入越南北部及廣西附近，未來強度也會逐漸減弱，不過要留意的是未來幾天南海附近的西南風還是會持續存在，為台灣帶來水氣，因此台灣的天氣不會因為木恩颱風登陸後減弱就立即明顯回穩，還是要留意容易有陣雨或午後雷雨。未來則要等待周末或下周太平洋高壓明顯西伸後，有雨的天氣才會逐漸告一段落。