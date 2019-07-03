高雄台南新增登革熱各一例 不排除地緣關係

2019-07-03 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



昨天台南市出現二例本土登革熱病例，台南、高雄市今各新增一例。衛福部疾病管制署今公布新增國內二例本土登革熱病例，為台南市東區大同里幼齡女童，及高雄市路竹區竹東里40多歲男性，兩人近期無出國史，分別於6月29日及30日發病，住院檢驗後均確診感染登革病毒第二型，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，其中台南女童個案因雙親工作地區為台南市東區，主要活動地與台南前三例病例活動地東區、中西區有地緣相關性，研判為同一波群聚。地方衛生單位，昨日傍晚已於女童住家放置噴霧罐、並實施病媒蚊調查。

莊人祥說，高雄個案近期並沒有三民區的活動史，且型別為第二型，與日前高雄登革熱第四型不同，故應為單一個案；而其活動地除住家外，因工作性質為送貨司機，曾出沒於嘉義縣、台南市等地，將抽血做基因定序方式，來進一步釐清可能感染源，但也不排除為境外移入個案。

莊人祥表示，截至目前，國內今年已累計33例本土登革熱病例，為高雄市29例(三民區25例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各一例)、台南市四例(中西區2例、永康區及東區各一例)。另有186例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。