影／落實國車國造 高鐵2022年啟用兩新設備

2019-07-03 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣高鐵公司今舉行「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，由台灣高鐵董事長江耀宗、工研院長劉文雄及台灣車輛董事長蔡煌瑯代表簽約，交通部長林佳龍及經濟部長沈榮津親自出席，見證台灣高鐵公司在配合推動「國車國造」政策以及提升軌道工業本土化能量上的新里程碑，兩項設備預計2022年1月啟用，屆時可大幅提升高鐵列車維修效益，強化高鐵營運及旅客安全。

台灣高鐵說，「轉向架走行測試設備」由工研院協助研發，未來可在完成轉向架檢修及列車大修作業後，進行時速300公里的高速運轉測試，有效提升高鐵列車維修品質及轉向架測試效益。

至於這次新採購的三台「柴液型調度機關車」，台灣高鐵說，由台灣車輛依高鐵維修需求打造提供專業整合、設計及製造，新製機關車配有雙駕駛室，不僅可提升機廠內工程車及列車的調度效率，遇緊急狀況時，還可執行700T列車救援任務，具有與高鐵列車相容的控制指令和介面，三台機關車聯結後，即可由一位駕駛控制，並與700T列車聯結，同步控制列車剎車，確保救援時之車速及上下坡行駛安全。

林佳龍說，維修在地化是國家重大政策，高鐵是領頭羊，這幾年轉虧為盈，不只營運面，未來軌道建設上也能讓各個相關營運單位一起提升，軌道安全涉及未來5G時代來臨，車聯網對道路安全提升都非常重要，不能只有提升硬體建設，維修和設計產製能量，都讓交通工具有溫度，搭乘時，讓搭車除了安全外，還可以得到高品質服務。

林佳龍說，交通部今跟經濟部一起來見證這個採購簽約儀式，落實國車國造很重要一步，希望軌道產業可以國產化，透過前瞻基礎建設這麼龐大建設，還有現在推動成立鐵道產業會報，還有成立鐵道技術研究跟驗證中心，鐵道建設是最節能減碳綠色交通，也是台灣主要大眾運輸系統，過去交部比較重視交通管理方面，現在跟經濟部密切合作，尤其高鐵扮演領頭羊角色，從研發設計到生產製造，以及維修營運，甚至是後續服務，這都是龐大產業，帶動龐大商機。

沈榮津說，感謝交通部藉著軌道建設計畫，衍伸軌道產業商機，給經濟部練兵機會，從維修備品切入，進一步了解整個軌道產業計畫，再來進入軌道產業新部分商機切入，很高興聽到軌道車輛如何國車國造，給產業界尤其軌道產業帶來一片希望。

江耀宗說，台灣高鐵今可謂「雙喜臨門」，除再次與工研院合作研發「轉向架走行測試設備」，可讓高鐵列車維修更有效率，提高運能效益以滿足旅客需求；同時，首次和台灣車輛合作，開發「柴液型調度機關車」，將可進一步確保機關車的聯結車速控制與行駛安全。江也說，高鐵去年自主維修達百分之九十以上，減少超過3億元的維修成本。

劉文雄說，工研院多年累積在機電、控制、機構、振動噪音抑制與系統整合技術，為高鐵量身打造的這套BRT設備，不只測試能力媲美國際，更可應高鐵的需求額外增設多項全新測試功能，提升設備的實用性與擴充性，性價比遠勝於日、德機種，從同到尾都能自動化。

蔡煌瑯說，台灣車輛從前年開始投入本案的技術整合，進行可行性評估，為了能夠配合特殊需求，除了技術評估以外，也藉由過去所建構的各國供應鏈，進行洽商，努力克服本案輛數少、客製化等限制，藉由完全自主整合與設計，能夠提出完全符合使用需求的計畫。