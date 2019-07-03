吸管限塑上路 專業經理人：政策沒配套衍生問題

2019-07-03 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



限制一次用塑膠吸管政策上路，各縣市同步展開稽查，嘉義縣環保局同步推出攜帶環保杯享優惠活動，就讀嘉義中正大學企管博士班的塑膠機械專業經理人黃敏仁指出，吸管議題大家都關心， 真的只能全面禁用嗎 ?為因應塑膠吸管限用政策, 餐飲業者(包含飯店)為內用客戶方便，和一時還無法變更的習慣, 就必須使用替代品。這些替代品的使用，卻可能產生其他管理上的議題。

黃敏仁說，玻璃、不鏽鋼、環保可分解塑膠等，前兩項有清洗問題，使用環保可分解塑料，在台灣高溫溼熱的環境下，則有隱藏的衛生(發霉、細菌感染)問題，但業者尚未驚覺可能的問題，而政府和衛生單位，還未設定儲存環保可分解吸管的規範。

另外, 有些環保可分解素料製作的吸管是易碎的，部分的環保可分解料還是含有塑膠成分，如果消費者在使用吸管時，因吸食造成破碎而誤食，也會有影響健康的疑慮。而改用塑膠可吸食用用塑膠杯蓋，只是將塑膠吸管的型態轉化為塑膠杯蓋，而且一樣是塑膠。總而言之，政策沒有配套，以後可能會衍生許多問題。

吸管有其便利性和許多不得不使用的原因，而透過政府政策的引導和規範，除了推行全面禁用以外，或許還有其他選項。一般的塑膠吸管，絕大多數以PP(聚丙烯)製作，如能在消費場所使用後統一收集，就可以回收利用，回收的原料則可以製作塑膠地墊等有許多應用。

透過政府法令，賦予吸管回收的價值，例如店內使用，業者可收取吸管押金100元，在消費者結束用餐後到櫃台繳回吸管，並領回100元。將吸管回收以數量或重量訂定高價，例如100支15公分長以上吸管100元，而全台密度相當高的飲料店，則分擔回收吸管的責任，設定回收配額。而由政府補貼吸管回收業者，因為不回收所付出的社會成本和責任更高。