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屏東豪雨特報！ 台南高雄台東大雨

2019-07-03 07:17聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，今天屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，台南、高雄及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

今明兩天低壓帶影響，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，東部及東北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；今天清晨至上午中部以北地區亦有局部短暫陣雨。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
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