屏東豪雨特報！ 台南高雄台東大雨

2019-07-03 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，今天屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，台南、高雄及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。