掃蕩噪音車 環保署「聲音照相」秒拍秒抓

2019-07-03 01:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



環保署「聲音照相」系統可抓出監測範圍內每秒噪音最大的車輛。 圖／環保署提供 分享 facebook

不少車主喜歡改裝汽車或機車排氣管，甚至拆除消音器，導致車輛行進中產生極大噪音，許多民眾反映高噪音車輛擾人清夢，影響生活安寧。環保署今年首度開發「聲音照相系統」，可辨識卅至五十公尺範圍內分貝最大的車輛並自動拍攝，最快每秒拍一次。

但該系統全國僅一台，要價兩百萬元，可裝載於車頂移動至各地，未來將加入聯合稽查。

為取締改裝車噪音，多地陸續啟用科技執法。台北市及桃園市近年祭出「高噪車輛照相系統」，當車輛超過一定分貝將感應拍照，檢視照片後發現非法改裝即通知受檢。新北市今年五月也透過車牌辨識系統「掃描」曾被取締或檢舉的列管車輛，若發現排氣管改裝將直接開罰。

「聲音照相」系統可裝載於車頂到各處稽查。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

環保署空保處副處長謝炳輝說，屏東一九九線道、苗栗台三線等地被稱為「重機天堂」，民眾不堪其擾；過去抓車輛噪音須攔下車主，要求再次發車才能檢測分貝，但現在環保或警政機關人力多半不足。今年研發聲音照相系統「即拍即抓」，一人可操作，並自由裝載車輛上移動稽查，提升效率及節省人力。

該系統由卅二個麥克風及一個高解析度攝影機組成，另有數據採集及分析功能。謝炳輝指出，系統可辨識超過一定分貝數車輛的噪音特性，拍攝過程篩選出屬於改裝車輛的聲波，再透過麥克風多音源監測，由攝影機準確拍下發出最大噪音的車輛。

空保處科長謝仁碩表示，該系統監測範圍為二至三車道寬，約三十至五十公尺內，因地制宜設定分貝數，每秒監測當下聲音最大的車輛並自動拍照，但可排除救護車、消防車及警車的鳴笛聲。系統搭配車牌辨識系統，方便通知車主到檢，檢測未過才會開罰。

為多方管制改裝車噪音，環保署也推出排氣管認證，被檢舉過的噪音車經檢驗合格後，排氣管將貼上認證標示並上傳雲端，避免再改裝回高噪音排氣管。