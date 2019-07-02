21萬小一生將入學！要培養5大能力、牢記7大叮嚀

2019-07-02 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



暑假到了，教育部預估，今年將有21萬多名新生就讀小一，學者專家提醒家長，不要當「直升機父母」，應培養孩子交通安全、規律坐息、責任感、上廁所、專注力等5大生活自理能力。建議入學前先帶孩子到就讀國小，熟悉蹲式廁所等新環境，減少焦慮。

信誼基金會指出，小學與幼兒園有很多不同處，比如要穿制服、寫作業、上課沒點心吃、還不能亂跑、廁所大多是蹲式而非坐式馬桶等，家長應預作準備，幫孩子適應新環境。

首先，要訓練交通安全的警覺性。儘管很多家長或安親班會接送孩子上下學，但平時有父母陪同時，仍要過馬路，可提前訓練，認識每天上學路線，走大馬路，少走暗巷。信誼建議，父母可先示範在十字路口該如何停、聽、看，牽著孩子走一遍；尤其應提醒，綠燈亮勿急著過馬路，要提防號誌剛轉換時，反向車道會有車子衝出來。

其次，要建立早睡早起的規律作息、適應小學上課型態。已任教25年的桃園市錦興國小老師林靜婷指出，幼兒園比較沒有上下課之分，且多遊戲等活動，國小則是每節上課40分鐘、下課10分鐘，雖然小一老師上課也會穿插動態的課程，但家長仍要先給孩子心理建設，上課不要亂跑，且要有時間觀念，包括上課鈴響要回教室、一定時間內用完餐等。

由於各校的作息時間都不大相同，父母可先了解學校規定的到校時間，再倒推出孩子每天應該起床和入睡的時間，開學前開始調整全家人的睡眠時間表。

學會處理自己的事情、培養責任感，也是小一新鮮人必備能力。林靜婷舉例，要訓練孩子收拾書包，把每天上課要用到的文具、課本、作業簿放進去。北市國語實小校長林玫伶說，也要培養孩子不掉東西、不隨便拿別人東西的所有權概念。

上廁所是小一生另一項很重要的自理能力。林靜婷、林玫伶都提醒家長，幼兒園及家裡的廁所，通常用坐式馬桶，但小學主要是蹲式廁所，許多女孩子因不習慣或怕髒而憋尿，忍到回家才上廁所，對身體不好。家長不妨在入學前，帶孩子參觀國小、試用學校廁所。

信誼基金會提醒家長，應提前教育孩子，若上課時間憋不住了想上廁所，要勇於舉手向老師反映，不要硬憋、甚至尿在褲子。

如何提升專注力，也很重要。台北市立大學幼教系教授林佩蓉舉例，許多孩子容易分心，放學回到家，無法在30分鐘等很快的時間內做完功課，家長不要一直數落孩子，要耐心陪伴，克服做不完的原因。同樣地，孩子若前幾次考試成績不好，甚至不及格，也不要太在乎，應避免孩子太大壓力，「要關心，不要擔心」，幫孩子找到出錯原因，一旦問題迎刃而解，成績自然會進步。