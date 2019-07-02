今年第四號颱風木恩生成 預計持續影響到周三

2019-07-02 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年第四號颱風「木恩」在今天晚間八時生成，預計影響到明天。本報資料照片 分享 facebook

今年第四號颱風「木恩」在今天晚間八時生成，氣象局預報員陳伊秀表示，木恩今天下午二時位在恆春西南西方932公里，以每小時17小時速度往西北西進行，今天晚間8時已確定生成颱風，未來會持續往西北往海南島移動，若碰到陸地就會再減弱。

氣象局表示，由於木恩位在季風槽中，整片水氣已有影響台灣，預計持續影響到明天，太平洋高壓逐漸增強，真正穩定要等到周四下半天，後天就會趨緩。