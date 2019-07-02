影╱防堵非洲豬瘟 運輸車8月起未裝GPS可罰15萬元

2019-07-02 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



去年非洲豬瘟在亞洲延燒，散播疫情主要途徑之一為運輸車。為防非洲豬瘟侵台，農委會修法強制裝載活豬或內臟的運輸車須裝載即時追蹤系統（GPS），未來發生疫情可「以車追場」或「以場追車」掌握流向，即時防堵疫情擴大。農委會本月聯合地方稽查，違規未裝GPS將勸導改善，8月起嚴格執法，最重罰15萬元。

農委會今年3月修正動物運管辦法及屠宰作業準則，規定活豬、屠體、內臟、分切物的運輸車輛須裝設GPS並維持正常運作。GPS裝機費600元、月租費228元由農委會補助，但月租費僅補助至後年6月。截至6月底已有1425輛運輸車裝設，另有565輛運輸車將於7月裝設完畢，8月起不予補助。

農委會副主委黃金城指出，非洲豬瘟在亞洲多國失控，很大原因是運輸車可快速傳播疫情，如同台灣23年前爆發口蹄疫，短短3個月就從北部傳到南部及東部。因豬隻被感染到發病約有4至6天空窗期，染病豬隻一旦被交易將擴散疫情，所以豬隻運輸路徑格外重要。

未來透過GPS掌握車輛軌跡，黃金城說將可掌握豬隻從牧場、屠宰場至下游食品業者或販售場所的動向，甚至可對疫情發生區畫設3公里範圍內的移動管制，對經過的運輸車輛發出警示通報。