吸管限塑上路 業者提供紙吸管 消費者需適應期

2019-07-02 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



限制一次用塑膠吸管政策7月1日上路，苗栗縣環保局針對縣內4大類管制對象稽查，落實源頭減塑政策，苗栗縣大湖鄉草莓屋配合環保政策，民眾購買飲料，不提供塑膠吸管，改提供紙吸管，消費者使用後起初覺得好奇，「吸了之後，發現吸管稍微變形，不是很實用」，會再跟廠商反應，消費者使用仍需適應期。

環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，從今年7月1日起，推動一次用塑膠吸管限制使用對象管制範圍，主要4大類管制對象，包括政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店。

苗栗縣環保局指出，限制使用一次性吸管的4大類的管制對象，苗縣共有59家，環保局昨針對縣內管制商家隨機抽樣查核36家，沒有發現違反規定，抽查對象配合政策，在店家明顯處張貼限用一次性吸管宣導海報與貼紙提醒消費者。

苗栗縣大湖鄉草莓屋配合環保政策，民眾購買外帶飲料，業者提供紙吸管，林姓業者說，提供紙吸管，一開始消費者都很好奇，但使用後，發現紙吸管容易變形，還不大習慣，紙吸管材質還不是很穩定，會再跟廠商反應，紙吸管的成本雖提高，配合環保、政策，成本還是自行吸收，消費者在使用上還需適應期。