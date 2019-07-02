親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

香港七一遊行後 港府與公民社會的「民意爭奪戰」

長榮今勞資協商破局 未簽協議罷工繼續

吸管限塑上路 業者提供紙吸管 消費者需適應期

2019-07-02 20:01聯合報 記者劉星君╱即時報導

限制一次用塑膠吸管政策7月1日上路，苗栗縣環保局針對縣內4大類管制對象稽查，落實源頭減塑政策，苗栗縣大湖鄉草莓屋配合環保政策，民眾購買飲料，不提供塑膠吸管，改提供紙吸管，消費者使用後起初覺得好奇，「吸了之後，發現吸管稍微變形，不是很實用」，會再跟廠商反應，消費者使用仍需適應期。

環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，從今年7月1日起，推動一次用塑膠吸管限制使用對象管制範圍，主要4大類管制對象，包括政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店。

苗栗縣環保局指出，限制使用一次性吸管的4大類的管制對象，苗縣共有59家，環保局昨針對縣內管制商家隨機抽樣查核36家，沒有發現違反規定，抽查對象配合政策，在店家明顯處張貼限用一次性吸管宣導海報與貼紙提醒消費者。

苗栗縣大湖鄉草莓屋配合環保政策，民眾購買外帶飲料，業者提供紙吸管，林姓業者說，提供紙吸管，一開始消費者都很好奇，但使用後，發現紙吸管容易變形，還不大習慣，紙吸管材質還不是很穩定，會再跟廠商反應，紙吸管的成本雖提高，配合環保、政策，成本還是自行吸收，消費者在使用上還需適應期。

苗栗縣環境保護局局長陳華盛說，減塑是國際趨勢，此次優先「不一定需要使用吸管」的內用環境開始管制，逐步引導民眾及業者適應，減少用過即丟的一次用吸管，也呼籲民眾外出自備環保杯與環保吸管，減少塑膠吸管使用，落實源頭減塑。

苗栗縣環保局指出，限制使用一次性吸管的4大類的管制對象，苗縣有59家，環保局針對...
苗栗縣環保局指出，限制使用一次性吸管的4大類的管制對象，苗縣有59家，環保局針對縣內管制商家隨機抽樣查核36家，沒有發現違反規定，抽查對象配合政策，在店家明顯處張貼限用一次性吸管宣導海報與貼紙提醒消費者。圖／苗縣環保局提供
分享
苗栗縣大湖鄉草莓屋提供紙吸管。記者劉星君／攝影
苗栗縣大湖鄉草莓屋提供紙吸管。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣環保局指出，限制使用一次性吸管的4大類的管制對象，苗縣有59家，環保局針對...
苗栗縣環保局指出，限制使用一次性吸管的4大類的管制對象，苗縣有59家，環保局針對縣內管制商家隨機抽樣查核36家，沒有發現違反規定，抽查對象配合政策，在店家明顯處張貼限用一次性吸管宣導海報與貼紙提醒消費者。圖／苗縣環保局提供
分享

吸管苗栗縣

相關新聞

豪雨炸北台屏東！ 全台15縣市豪大雨特報

2019-07-02 16:16

大雨一度造成台鐵中斷 桃園鶯歌間恢復單線雙向通行

2019-07-02 17:30

桃園大雷雨多處淹水30公分 災情通報141件

2019-07-02 19:44

彰化今年首例日本腦炎現蹤 她誤認流感隔天就失去意識

2019-07-02 15:36

食材添酸性調味再包鋁箔紙？ 食藥署：母湯唷

2019-07-02 17:10

環署研發抓噪音神器 改裝車太吵可「秒拍」送檢

2019-07-02 21:23

影／午後豪雨龍潭、大溪淹水 警冒雨交管排除路障

2019-07-02 20:46

影／北台灣降豪雨 鶯歌累積雨量破170毫米多處傳淹水

2019-07-02 19:29

無障礙診所推廣 衛福部：獎勵先行

2019-07-02 19:14

新北大雨 新樹地下道封閉、鶯歌火車一度停駛

2019-07-02 18:48

北市午後豪大雨多處路段積水 內湖人孔蓋變小噴泉

2019-07-02 18:47

桃園大雷雨警方急封路 桃鶯、大豐路淹水汽車拋錨

2019-07-02 18:46

影／益生菌不能這樣吃 5大錯誤方式解密

2019-07-02 18:36

108年大學指考 數甲科試題與解答（含非選）

2019-07-02 18:31

桃園國際機場雷雨警報 13航班受影響延誤

2019-07-02 18:20

桃園午後大雷雨 機場捷運A8長庚站周圍淹水20公分

2019-07-02 18:19

吸菸不只傷肺 視力也受損傷

2019-07-02 18:13

豪雨成災 桃園大溪三元一街土石流、龍潭淹水

2019-07-02 18:04

大雨封閉新樹地下道 鶯歌也出現水淹鐵支路

2019-07-02 17:54

公主遊輪旅客吃貝類噎死 營養師提醒要小口、小口吃

2019-07-02 17:54

拍仙照就趁現在！武陵農場繡球花大爆發 花期只到7月底

2019-07-02 17:35

大雷雨來襲 桃園、八德、龜山、大溪發布淹水一級警戒

2019-07-02 16:57

暴雨襲北台 台鐵桃園鶯歌水淹軌面 雙線暫時不通

2019-07-02 16:55

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 16:46

珍珠冷凍變硬！但為什麼小美「黑糖珍珠雪糕」裡的珍珠不會？

2019-07-02 16:46

星座大調查！「牡羊座」穩居誇獎型雙親冠軍寶座

2019-07-02 16:28

北部大雷雨至下午5點 桃園往返鶯歌鐵路雙向受阻

2019-07-02 16:24

新北市、桃園市注意 氣象局發大雷雨訊息

2019-07-02 16:20

啟動典藏實習課程 台史博與原文發中心簽屬合作備忘錄

2019-07-02 15:44

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 15:22

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:17

拒絕骨質疏鬆找上門 慈濟醫院推免費骨質密度檢測

2019-07-02 15:15

柴科夫斯基鋼琴大賽重大失誤！ 錯置譜序讓參賽者措手不及

2019-07-02 15:10

要帶雨具！ 15縣市齊發豪、大雨特報

2019-07-02 15:03

縫補南橫半世紀 書寫無名英雄無畏勇氣

2019-07-02 14:21

三男童染腸病毒重症 全台已16例

2019-07-02 14:12

銀膠菊雲林現蹤 小心誤觸引發過敏

2019-07-02 14:07

彰醫減重班靠Line督促 上市公司、大學搶邀開課

2019-07-02 14:07

搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:06
看更多

熱門文章

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

影／機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28

科學家揭露世上最危險的10種動物！第1名就在你我周圍

2019-07-02 14:29

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

108年大學指考 數甲科試題與解答（含非選）

2019-07-02 18:31

台南再現第2例本土登革熱 去過這裡的民眾要注意

2019-07-02 08:27

太趕了？ 王定宇：高雄市府申請登革熱補助款公文出包

2019-07-02 14:36

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 16:46

大雷雨來襲 桃園、八德、龜山、大溪發布淹水一級警戒

2019-07-02 16:57

豪雨炸北台屏東！ 全台15縣市豪大雨特報

2019-07-02 16:16

珍珠冷凍變硬！但為什麼小美「黑糖珍珠雪糕」裡的珍珠不會？

2019-07-02 16:46

台南再爆第3例登革熱本土病例 有2例同一里

2019-07-02 14:52

暴雨襲北台 台鐵桃園鶯歌水淹軌面 雙線暫時不通

2019-07-02 16:55

北部大雷雨至下午5點 桃園往返鶯歌鐵路雙向受阻

2019-07-02 16:24

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

每日星座運勢／天蠍春風滿面享疼愛 事業冷靜應對

2019-07-02 00:00

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

豪雨成災 桃園大溪三元一街土石流、龍潭淹水

2019-07-02 18:04

政院嗆登革熱領錢效率差 韓國瑜：有6意見要市府修正

2019-07-02 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top