新北大雨漫淹 二重疏洪道管制進入

2019-07-02 20:24 中央社 新北2日電



新北市因大雨造成多處積淹水，二重疏洪道疏洪一路往北（疏洪四路至疏洪六路）漫淹積水，市府已派員進行交通管制，籲請民眾切勿強行進入。

市府指出，因午後對流影響，大雨造成多處積淹水，市府開設災害應變中心並由市長侯友宜坐鎮指揮掌控各地災情，要求各區公所及水利局立即處置積淹水災況。

市府表示，截至下午5時10分共受理11件災情，其中積水10件（鶯歌4件、板橋2件、樹林1件、新莊2件、泰山1件）；道路坍方落石1件（鶯歌），災害應變中心均立即派員前往處理。