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指考數甲／補教師：微積分題大減 頂前標估增3分

2019-07-02 19:42聯合報 記者張錦弘╱即時報導

今天大學指考最後一節考數甲，補教老師林名揚指出，今年數甲出題重點和去年差不多，但完全沒考統計，微積分的占分比重也大降，反而平面向量與空間向量占分比以前多很多，占了28分。由於占了24分的非選題中間偏易，預估頂標79分、前標69分，都至少比去年多3分。

林名揚說，今年數甲結合生活的題目很少，其中第一題以公司尾牙辦「紅包大放送」，員工透過擲銅板拿獎金，考的是機率的期望值。今年出了一些看似熟悉，卻很創新的題目，例如有一題考數列級數，但要同時比較兩個數列的收斂和發展，推估極限值，要在很短的時間內判斷選項正誤，除非考前做過相當多的模擬考題，否則一般考生不易在試場想到適當的例子。

至於占24分的今年非選題，林名揚認為中間偏易，但第二題有別以往微積分都考應用題，今年卻是考微積分基本定理，考最基本、核心的知識，需要相當程度的解題技巧。

此外，林名揚說，今年除了4題代數題，其他題目幾乎都要考作圖解答，呼應「數形合一」的數學基本精神。

林名揚建議未來考生，準備數甲，除了每一章節的基本觀念要熟悉、連結，也應大量做題目，培養手感，從歷屆試題找靈感，推敲命題教授為何這樣出題，最好同學能組成讀書會相互切磋。

數學補教老師林名揚。記者張錦弘／攝影
數學補教老師林名揚。記者張錦弘／攝影
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數甲指考解答

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