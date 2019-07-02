無障礙診所推廣 衛福部：獎勵先行

2019-07-02 19:14 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



醫改會董事長劉淑瓊呼籲政府加速推動「無障礙診所」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「政府要設置更多無障礙友善就醫環境！」台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊在2日的「無障礙診所」公聽會指出，超商、學校等地方都可以設置無障礙設施，為何政府遲遲不開放診所？另外，有社福團體希望能夠強制立法將診所都轉為「無障礙診所」。不過衛福部回應，希望先透過獎勵提高誘因，再逐步推動立法。

就醫仍充滿障礙

劉淑瓊表示，政府現在推動「分級醫療」，意即小病去診所看，大病才去醫學中心看的政策，反而對身心障礙患者不利，患者會因為大醫院無障礙設施多，而且附近診所對身心障礙、視障等殘障患者設計不友善，較想去大醫院看診，可是這又會衍伸看診通勤不便的問題。

她呼籲，衛福部要盡快推動「無障礙診所」設置，並希望主管建築的內政部營建署基於《身心障礙者權利公約施行法》第9條與25條規定，確保身心障礙患者可以無障礙進出物理環境，並享有各項設施服務，尤其是醫療設施等場所。現場還有社服團體希望將「無障礙」強制立法，規範所有診所。

另外她也提到，除了硬體的無障礙設計外，軟體也需要更多無障礙的設置。例如視障人士的叫號系統需要增加有聲音的語音服務、外籍看護或移工看診，或是帶爺爺奶奶看診時，需要有翻譯的APP或是多語言的文宣等設置。

以獎勵先行

對此，衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，由於現階段不適合修法強迫每個診所都要在硬體上改成「無障礙」，因此還是希望透過獎勵的方式，逐步增加普及率後，再開始立法規範，而且在獎勵過程中還可以尋找優良典範推廣，讓各地可以依據不同狀況設立「無障礙診所」。

另外，針對診所開放設置無障礙設施，內政部營建署建築管理組組長高文婷表示，內政部在105年推動相關方案失敗後，現在仍繼續研擬相關建築技術規則，與無障礙替代改善計畫作業程序，目前已經進入草擬法案階段。

【更多精采內容，詳見 】