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影／益生菌不能這樣吃 5大錯誤方式解密

2019-07-02 18:36聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

國人使用益生菌的比例愈來愈多，相信能改善過敏或是腸胃道等，但是有醫師發現，國人使用益生菌都忽略其特性，像是保存在高溫處，反而會讓生菌量變低，吃了等於沒吃，或是搭配熱水服用，同樣也會殺死益菌，醫師指出五大錯誤食用益生菌以及錯誤觀念，呼籲民眾食用益生菌時，如何趨吉避凶。

・七成以上民眾不曉得過敏屬於慢性病

根據統計，每3位國人就有1人為過敏所苦，且學童的過敏盛行率也逐漸攀升。台灣人工智慧發展學會調查國內800多名醫師，進行過敏保健專家調查計畫，從專業醫師觀察患者對過敏的認知，發現有7成以上的患者，不曉得過敏無法根治；6成6以上的民眾，不曉得過敏是多重原因造成，且無法透過檢驗過敏源加以防範；8成3以上民眾，不曉得長期腸胃不舒服可能是過敏症狀。

謝邦昌表示，根據調查，成人以及兒童最常忽略長期咳嗽、鼻子過敏、腸胃不適等，成人個別會忽略的症狀為皮膚過敏、眼睛搔癢；兒童個別會忽略的症狀為黑眼圈過敏以及反覆性感冒。不過，多數的患者對於上呼吸道過敏、皮膚過敏會適時求診已經有其認知，唯獨對於腸胃過敏比較不被重視，甚至不認為腸胃強不適可能是過敏的一種。

・過敏、腸胃不適 國人常求助益生菌

根據研究證實，腸道擁有足夠的好菌，能減緩過敏症狀，有愈來愈多的民眾平常會吃益生菌保養。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會秘書長蘇育儀表示，腸道一直以來有「人體最大免疫器官」之稱，腸道健康能減緩免疫問題，坊間益生菌產品多元，益生菌要有效，必須要讓益生菌保持在「活菌」的狀態使用。

蘇育儀說，益生菌的選擇也不是愈多愈好，根據研究適合國人的菌種，像是嗜酸乳桿菌、比菲德氏龍根菌、鼠李糖乳桿菌等，建議可使用益生菌的族群為想調整過敏體質者、外食族、孕婦、排便不順、6個月以上的嬰幼兒。他也說，益生菌不是今天吃一包馬上就有效果，至少要連續吃3個月，讓身體逐漸適應才能達到基本效果。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會秘書長蘇育儀。記者陳雨鑫／攝影
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會秘書長蘇育儀。記者陳雨鑫／攝影
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醫師患者器官

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