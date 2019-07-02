6年B到E激升4 cup！她曝吃「2種長奶神物」：爛的好有效

2019-07-02 18:19 聯合新聞網 綜合報導



「重訓、每天按摩胸部、調整飲食」都是長胸的好方法。示意圖／ingimage 分享 facebook

不少女孩都希望自己能當個豐胸美人，在中西方的醫美療程中，尤其「豐胸手術」詢問度最高，但誰不希望能夠靠自然的方式就能得到豐滿效果，有一名女網友便分享了自己的成果，直說「最爛的長奶方法」也很有效，從高三的B罩杯，到現在24歲一路飆到了E罩杯，讓許多人看到超心動，決定立刻來實踐。

一名女網友在《Dcard》上匿名發文「只有我認為最爛的長奶方法也很有效嗎？」表示自己剛剛去買內衣，尺寸居然已經到E罩杯了，回想起高三還是B罩杯、到大D，曝光超簡單的豐胸方法原來就是「一大早喝豆漿一大碗」，且補充都是喝溫熱的。

她表示，自己雖然沒有每天喝豆漿，不過無聊時就會嚼起司片，最後還笑稱「沒變胖都長去胸部了^_^，可能剛好我比較幸運。」貼文一出，底下女孩們都很心動，紛紛好奇發問，「哪種豆漿呀？有糖的可以嗎」、「請問是喝什麼豆漿呀？早餐店賣的嗎」、「豆漿是哪一種呢～」、「想問原po大概幾歲，聽說過了一定年紀就沒用了QQ。」

原PO則回覆，「要溫的，我沒喝過冰的，而且女孩子喝太多冰的不好」、「我都喝無糖的哦！豆奶也可以，我都是交替喝」、「豆漿我都是買家庭號無糖的，一個禮拜喝完（我都會弄熱，而且我很少喝冰的）」，補充自己只是分享她自己有效的方法，可能不適用於大家，「像我從國小吃木瓜吃到高中也都沒長什麼奶，有些人吃木瓜就很有效～」。

豆漿營養價值高。 圖／123RF 分享 facebook

有女網友也在下面分享個人經歷，「我高中天天喝溫豆漿，結果猛冒痘痘....」、「不好意思我說一下，豆漿是很豐胸沒錯，但太常喝會容易有乳癌的...不過不要當水喝都沒事」、「我從國二開始早上都會喝豆漿（熱的）一直到高三畢業，國中那時候為了長身高也瘋狂吃起司，身高是長了，但胸部完全沒動靜大概在A到B之間，沒救了，還是看體質」、「我愛吃起司也愛喝豆漿牛奶，結果始終都是A沒變過」。

有人溫馨提醒，胸部會不會大主要還是看體質，豆漿是好東西，但太常喝對身體也不好，「適量就好，我朋友肌瘤也是不能喝」。