吸菸不只傷肺 視力也受損傷

2019-07-02 18:13 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



研究指出，吸菸不只會影響到肺部，連產生的煙霧都是對吸菸者的視力造成一大危害，但可惜的是多半人都不了解。圖／ingimage 分享 facebook

吸菸不只影響到肺部，連視力都會受害！英國視力專家引用數據指出，吸菸者失明可能是非吸煙者的兩倍，原因與菸草產生的煙霧會惡化眼部疾病有關，其中吸菸者罹患老年性黃斑的可能性更達一般人的三倍。然而，儘管專家提出數據佐證，據AOP（驗光師協會）的民意調查，僅2成的人意識到吸菸會惡化視力，專家呼籲此常識需更為普及推廣。

菸草的煙霧含毒

根據《英國廣播公司》報導，英國專家依照近期公佈的數據表示，比起非吸煙者，吸菸人士的失明比率高出整整一倍，觀其原因與菸草燃燒產生的煙霧有關。

專家說，這些煙霧含有有毒化學物質，鉛和銅等重金屬會聚集於鏡片中，恐導致白內障，若吸菸人士恰好又有糖尿病等問題則是「雪上加霜」，吸菸會使他們視網膜的血管受損，使視力更加惡化。總計吸菸者罹患老年性黃斑的機率為一般人的三倍，視神經引起病變的突然失明機率更高出16倍，多半都與眼睛的血液供給受阻有關。

人們多半不了解

然而，儘管AOP多次呼籲避免吸菸是保護視力的最佳方式，民意調查卻顯示僅2成人民了解吸菸與視力惡化的相關性，專家呼籲，英國有17%的男性與13%的女性使用紙煙，他們都應該明白對視力的危害，而非僅注意他們的肺功能受害。

此外，據《印度快報》報導，近期研究員還發現吸菸對家庭成員的影響深遠，過往我們都知道二手菸的危害，但此研究提出三手菸（Third-Hand Smoke，簡稱THS）對家庭成員也有害，三手菸會存在於衣服或頭髮上，只要家庭成員長時間暴露在THS下，長期也會改變其表皮基因變化、而造成致癌風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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