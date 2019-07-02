大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今下午大雨襲擊北部，台鐵稍早宣布下午3點50分起，桃園至鶯歌間水淹軌面，雙線暫時不通，1218次已退回桃園站，已加強對旅客廣播。

據台鐵表示，在鶯歌尖山埔路平交道雙向鐵軌都與積水情況，現場回報大雨已經持續下超過1小時，目前還在持續下，暫時無法預知何時恢復。