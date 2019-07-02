新北市、桃園市注意 氣象局發大雷雨訊息

2019-07-02 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園下午大雷雨，到新北市鶯歌的鐵路雙向都受影響。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

受到低壓帶影響北台灣及屏東地區豪雨不斷。中央氣象局針對新北市、桃園市發佈大雷雨即時訊息，將持續到下午5時。氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。

氣象局呼籲民眾請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。