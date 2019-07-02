啟動典藏實習課程 台史博與原文發中心簽屬合作備忘錄

2019-07-02 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台灣歷史博物館和原住民族委員會原住民族文化發展中心，今天下午2點多在台史博館簽署合作備忘錄，透過雙方學術研究交流、博物館實務工作的經驗分享，落實共筆台灣歷史目標。合作首波由台史博開辦「全方位」典藏專業實習課程，與原住民地方文化館進行交流，內容除了專業知識的傳授，還有包括田野調查、文物蒐藏與故事轉譯、展示文保等重點內容。

簽署儀式由台史博館長林崇熙以及原文發中心曾智勇主任代表，在原住民族傳統歌謠聲中，以排灣族木雕連杯共飲小米酒象徵雙方締結盟約，開啟研究典藏展示合作與互惠的關係。現場全國29座原住民族地方文化館代表共同見證這紀念的時刻。

未來將陸續開辦的「典藏實習」課程，內容包括入庫前置作業與藏品取用、文物蟲害管理防治、藏品詮釋資料撰寫、權利盤點等內容，希望透過「做中學、學中做」的參與式學習，由館方專業人員帶領講解與操作，讓實習者實際參與本館工作；暑期將規劃展示工作坊，帶領地方文化館的館員進行策展規劃的學習。