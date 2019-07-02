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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

彰化今年首例日本腦炎現蹤 她誤認流感隔天就失去意識

2019-07-02 15:36聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾管署防疫醫師林詠青表示，彰化一名婦女於6月13日起陸續出現發燒、畏寒、頭痛及意...
疾管署防疫醫師林詠青表示，彰化一名婦女於6月13日起陸續出現發燒、畏寒、頭痛及意識不清等症狀，一開始就醫被診斷為流感，但隔日就出現意識不清症狀，收治住院後緊急插管救治。示意圖／ingimage
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國內已連續三周都出現日本腦炎新增個案，疾管署今公布，國內再增1例日本腦炎確定病例，為彰化縣埔心鄉30多歲女性，更是彰化縣今年首位感染日本腦炎者，疾管署提醒，正值日本腦炎流行高峰，民眾若出入豬舍及水稻田等高風險場域，請務必做好防蚊措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案於6月13日起陸續出現發燒、畏寒、頭痛及意識不清等症狀，一開始就醫被診斷為流感，但隔日就出現意識不清症狀，收治住院後緊急插管救治，於25日確診，個案經治療後狀況好轉並已於26日出院，職場及同住者均無疑似症狀。

林詠青說，個案近期無國外旅遊史，由於個案住家附近有鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，衛生單位目前已針對個案住家周邊進行捕蚊燈懸掛措施，同時加強對當地民眾之衛教宣導。

今年截至目前國內共11例確定病例，含1例死亡，病例分別為高雄市4例、嘉義市及屏東縣各2例、嘉義縣、新竹縣及彰化縣各1例，其中死亡個案來自高市。往年國內日本腦炎疫情多為散發個案，以40歲以上成人較多，2015至2018年全國同期確定病例數分別為20、8、12及25例，今年病例數居中。

林詠青提醒，感染日本腦炎患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

由於日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分防蚊藥劑，避免病媒蚊叮咬而感染。

三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或...
三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並做好防蚊措施。圖／疾管署提供
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日本腦炎病媒蚊

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