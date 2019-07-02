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全口重建快速植牙當天完成手術 阿嬤重拾咀嚼樂趣

2019-07-02 15:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

73歲陳姓阿嬤有一口傳統活動假牙，除了需要經常脫戴，因為容易鬆脫長期吃流質食物，體重直直落，雖然想植牙改善，卻因植牙手術後，到假牙製作期間要3至4個月，又害怕手術疼痛腫脹，猶豫不決，嘉義縣大林慈濟醫院牙科主任鄭朝鴻以「全口重建快速植牙」，取代傳統植牙，當天就完成手術，讓阿嬤擁有臨時假牙，阿嬤開心地說「過程不腫不痛，已經很久沒有好好吃東西了。」

全口無牙患者，在傳統植牙須植入大約8到10顆人工牙根，等3到4個月後的第二階手術後才會製作假牙，植牙較多，等待時間長，針對缺牙很久，也有比較多數量植牙需求，鄭朝鴻採用「全口重建快速植牙」手術，以4至6顆人工植體做假牙支撐。

在全身麻醉下，透過電腦斷層與手術模板做精確植體手術定位，避開重要神經血管，求得最大植體骨整合長度，患者可選擇當天裝上臨時假牙，或等傷口局部癒合，一至兩星期後裝上臨時假牙，使患者在手術後，可更快速恢復進食，等6個月後患者再換上永久固定假牙。

鄭朝鴻說，「全口重建快速植牙」技術應用範圍很廣，但仍有不適用限制，像先天性疾病、手術禁忌症、過去曾有癌症骨轉移病史，或打過骨質疏鬆症藥物、血液疾病、心臟疾病、原本就不太適合手術病患等，或患者醫囑服從性不高，開完刀後馬上啃咬堅硬東西，都有機會造成植體失敗。

陳姓阿嬤有高血壓、心臟病、氣喘等病史，術前仔細評估手術可行性，有些案例需要大量修剪顎骨骨頭，甚至原本牙齒須全數拿掉，若患者能接受將不好牙齒都放棄，就能進行此治療；鄭朝鴻提醒，此項手術費用較高，事前須與患者進行良好溝通，了解患者先天條件需求，才能對想要全口重建快術植牙病患，帶來適切的幫助。

嘉義縣大林慈濟醫院牙科主任鄭朝鴻以「全口重建快速植牙」，取代傳統植牙，讓73歲陳...
嘉義縣大林慈濟醫院牙科主任鄭朝鴻以「全口重建快速植牙」，取代傳統植牙，讓73歲陳姓阿嬤手術完成當天有臨時假牙。圖／大林慈濟提供
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嘉義縣大林慈濟醫院牙科主任鄭朝鴻以「全口重建快速植牙」，取代傳統植牙，讓73歲陳...
嘉義縣大林慈濟醫院牙科主任鄭朝鴻以「全口重建快速植牙」，取代傳統植牙，讓73歲陳姓阿嬤手術完成當天有臨時假牙。圖／大林慈濟提供
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手術患者牙齒

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