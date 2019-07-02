三男童染腸病毒重症 全台已16例

2019-07-02 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



腸病毒71型正處流行期。衛福部疾病管制署今公布新增三例腸病毒併發重症病例，彰化、台南、花蓮各一例，皆為男童，分別出現發燒、心跳加快、下肢無力、意識模糊、手腳紅疹等情形；所幸經治療後目前恢復情形良好，皆已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，據監測資料顯示，上周6月23日至29日國內腸病毒門急就診計1萬5803人次，較前一周上升6.3%。而今年累計136例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多，並以輕症及散發病例為主。

莊人祥說，而在腸病毒併發重症病例部分，今年已累計16例，去年以伊科病毒11型為主要流行，今年目前為感染腸病毒71型病毒為多、共10例，其他分別腸病毒D68型二例、克沙奇A9型、A10型、B5型與伊科病毒11型各一例。

而新增三名腸病毒併發重症病例中，莊人祥說分別為彰化縣三歲男童、台南市七歲男童及花蓮縣一歲男童，三人發病日介於6月12日至6月19日。

其中彰化男童出現發燒、嘴破、心跳加快、喘及腹痛等症狀；台南男童出現下肢無力、意識模糊、抽搐及口吐白沫情形；花蓮男童則有發燒、手腳紅疹、肌抽躍及右下肢體無力情形，檢驗後均確診為腸病毒71型感染併發重症。

另外，疾管署也公布新增1例日本腦炎確定病例，為彰化縣埔心鄉30多歲女性，近期無國外旅遊史，6月13日起陸續出現發燒、畏寒、頭痛及意識不清等症狀，14日收治住院後於25日確診，經治療後狀況好轉並已於26日出院，全台累計共11例。