銀膠菊雲林現蹤 小心誤觸引發過敏

2019-07-02 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣西螺大橋是在地知名觀光景點，有民眾反映橋下及周邊綠地生長許多國際毒草「銀膠菊」，擔憂有人誤觸可能引起過敏反應，西螺清潔隊長呂佩原表示，去年大橋周遭就發現銀膠菊的蹤跡，已定期人工清除，但因蔓延速度快，難以根除，呼籲民眾應避免接觸，以免引發過敏。

西螺大橋、斗六祥瑞大樓拆除後打造的角落公園近日都有民眾發現有國際毒草之稱的銀膠菊，因其開花後外表與滿天星相似，但花粉卻會引起人體過敏、皮膚炎等症狀，擔心有人不知情誤觸可能引發過敏反應。

雲林縣農業處副處長陳炳坊表示，銀膠菊在端午節後快速生長，加上近日雨水滋潤，蔓延快速，包括斗六、西螺、四湖等鄉鎮都接獲民眾反映有銀膠菊的蹤跡，其中斗六祥瑞大樓的角落公園已由警局清除。

陳炳坊表示，銀膠菊對環境適應力強，幼株與艾草相似，開花後則與滿天星相似，但葉面纖毛及花粉易造成人體過敏，外縣市曾有民眾不小心接觸，過敏到須住院治療。