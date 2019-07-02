親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

科學家揭露世上最危險10種動物 第1名就在你我周圍！

三峽文化DNA：國寶級畫家的家族墓園不具文資價值？

銀膠菊雲林現蹤 小心誤觸引發過敏

2019-07-02 14:07聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣西螺大橋是在地知名觀光景點，有民眾反映橋下及周邊綠地生長許多國際毒草「銀膠菊」，擔憂有人誤觸可能引起過敏反應，西螺清潔隊長呂佩原表示，去年大橋周遭就發現銀膠菊的蹤跡，已定期人工清除，但因蔓延速度快，難以根除，呼籲民眾應避免接觸，以免引發過敏。

西螺大橋、斗六祥瑞大樓拆除後打造的角落公園近日都有民眾發現有國際毒草之稱的銀膠菊，因其開花後外表與滿天星相似，但花粉卻會引起人體過敏、皮膚炎等症狀，擔心有人不知情誤觸可能引發過敏反應。

雲林縣農業處副處長陳炳坊表示，銀膠菊在端午節後快速生長，加上近日雨水滋潤，蔓延快速，包括斗六、西螺、四湖等鄉鎮都接獲民眾反映有銀膠菊的蹤跡，其中斗六祥瑞大樓的角落公園已由警局清除。

陳炳坊表示，銀膠菊對環境適應力強，幼株與艾草相似，開花後則與滿天星相似，但葉面纖毛及花粉易造成人體過敏，外縣市曾有民眾不小心接觸，過敏到須住院治療。

雲林縣農業處已協助銀膠菊危害較嚴重的鄉鎮向林務局爭取經費，透過雇工清除，呂佩原表示，鎮長鄭玲惠對於西螺大橋有銀膠菊出現非常重視，因為有許多民眾常在此休憩，考量民眾休憩及維護周邊環境，無法用藥清除，只能透過人工定期拔除，但清除速度趕不上銀膠菊生長速度，呼籲民眾多加留意，切勿觸摸，避免過敏。

雲林縣西螺大橋是在地知名觀光景點，有民眾反映橋下及周邊綠地生長許多國際毒草「銀膠...
雲林縣西螺大橋是在地知名觀光景點，有民眾反映橋下及周邊綠地生長許多國際毒草「銀膠菊」，擔憂有人誤觸可能引起過敏反應。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣西螺大橋是在地知名觀光景點，有民眾反映橋下及周邊綠地生長許多國際毒草「銀膠...
雲林縣西螺大橋是在地知名觀光景點，有民眾反映橋下及周邊綠地生長許多國際毒草「銀膠菊」，擔憂有人誤觸可能引起過敏反應。記者陳雅玲／攝影
分享

斗六過敏反應觀光景點

相關新聞

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 15:22

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:17

要帶雨具！ 15縣市齊發豪、大雨特報

2019-07-02 15:03

柴科夫斯基鋼琴大賽重大失誤！ 錯置譜序讓參賽者措手不及

2019-07-02 15:10

搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:06

拒絕骨質疏鬆找上門 慈濟醫院推免費骨質密度檢測

2019-07-02 15:15

縫補南橫半世紀 書寫無名英雄無畏勇氣

2019-07-02 14:21

三男童染腸病毒重症 全台已16例

2019-07-02 14:12

彰醫減重班靠Line督促 上市公司、大學搶邀開課

2019-07-02 14:07

吸管限塑上路！嘉義縣推帶環保杯享折價10元優惠

2019-07-02 12:46

放暑假啦！北台灣3大必去「冒險樂園」　第一個會讓人失控啊～

2019-07-02 12:29

暑氣逼人 補10-15度常溫水避免脫水熱傷害

2019-07-02 12:18

何時覺得當台灣人真好？鄉民淚推「四大優勢」眾人點頭盛讚

2019-07-02 12:00

埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21

熱低氣壓恐成颱 第十河川局成立防汛搶險隊應對

2019-07-02 11:18

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 11:05

雨彈深夜襲恆春半島雨量冠全台 民眾心驚驚

2019-07-02 10:58

低壓帶影響 屏東、台東豪雨特報注意雷擊

2019-07-02 10:54

蘇貞昌長輩圖提醒 未禮讓救護車罰9萬

2019-07-02 10:53

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:53

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

把黑水虻當高蛋白質補充劑 蟲蟲麵包你敢吃嗎

2019-07-02 07:47

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23

今各地有雨空品佳 僅北部為普通等級

2019-07-02 05:07

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

中信課輔陪讀出來的研究生 回來陪讀

2019-07-02 00:13

胚胎著床前遺傳診斷 避免引產遺憾

2019-07-02 00:04

健康你我他／先泡再洗 衣服告別汗臭味

2019-07-02 00:04

24小時不吃不喝泡網咖 22歲就中風

2019-07-02 00:04

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

降低肌少症風險 要補足蛋白質

2019-07-02 00:04

護膝長期穿懶得脫？醫：小心洗澡脫下時會軟腳跌倒

2019-07-01 22:57

你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51

42歲男原發性顫抖症 「神波刀」免開腦1次治療完成

2019-07-01 21:31

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

登革熱領款效率差？王淺秋：又不是ATM按幾碼就可領錢

2019-07-01 15:32

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28

化妝只用粉底液卻卡粉？這4招底妝技巧讓低價粉底液有「高級感」

2019-07-01 16:46

台南再現第2例本土登革熱 去過這裡的民眾要注意

2019-07-02 08:27

北捷終止WiFi契約 改用TPE-Free

2019-07-01 16:00

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

每日星座運勢／天蠍春風滿面享疼愛 事業冷靜應對

2019-07-02 00:00

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

世上最危險的10種動物！第一名就在你我周圍

2019-07-02 14:29

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

一張圖看一周天氣 提醒南部、花東考生提早出門

2019-07-01 16:13

政院嗆登革熱領錢效率差 韓國瑜：有6意見要市府修正

2019-07-02 12:03

再有錢也買不到幸福！《寄生上流》揭開韓國社會貧富差距的困境

2019-07-01 15:57

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31

蘇貞昌籲韓國瑜守住疫情不要亂放話 韓：欲加之罪

2019-07-01 16:39

【夫妻之間】古家榕／最動聽的情話

2019-07-02 06:00

【生活見聞】賽夏客／悍婦的身世

2019-07-02 06:00

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

其實想回台灣： 江南阿嘎洗的韓國職場求生筆記

2019-07-02 09:05

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿電影玩偶套票 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31

【家人關係】陳金鳳／時間都去哪兒了

2019-07-02 06:00

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

越女觀光染登革熱 台南防疫挨轟

2019-07-01 23:13

101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57

高雄登革熱防疫誰卡誰？王定宇做大事紀再問兩個問題

2019-07-01 15:54

你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

把黑水虻當高蛋白質補充劑 蟲蟲麵包你敢吃嗎

2019-07-02 07:47

五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23

埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21

讓苗栗小石虎活下來！ 她拜託夜行縣道140放慢車速

2019-07-02 09:16

台南登革熱疫情嚴峻 黃偉哲：若群聚不排除休市

2019-07-02 13:56

雨彈深夜襲恆春半島雨量冠全台 民眾心驚驚

2019-07-02 10:58

健康你我他／先泡再洗 衣服告別汗臭味

2019-07-02 00:04

護膝長期穿懶得脫？醫：小心洗澡脫下時會軟腳跌倒

2019-07-01 22:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top