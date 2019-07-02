彰醫減重班靠Line督促 上市公司、大學搶邀開課

2019-07-02 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



衛福部彰化醫院3年多前推出健康減重班，由肝膽腸胃科醫師及心理師、營養師、個案管理師組成的專業團隊，以「用LINE幫民眾減重」而出名，醫院員工黃信謀最近3個月減重11公斤，不只身形瘦了一圈，長久不正常的肝功能指數一舉變為正常，還一償他想捐血的夙願。

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，減重班成員每天三餐吃的東西都必須先上傳到LINE群組上，讓專業團隊隨時掌握，即時回饋修正與建議，成員間也相互監督、鼓勵。

41歲的黃信謀原本體重106公斤，肝指數從他體重破百之後的10多年來就沒正常過，一直在120左右，想要捐血還被拒絕，參加減重班3個月後，體重緩降到95公斤，肝指數回到40的正常值，他說，最高興的是「捐血也捐成了」，「有信心還會持續瘦下去！」

黃信謀說，講師會指導成員健康飲食以及吃的順序，透過 LINE群組互相督促，常出現「你違規了」、「你喝水了嗎」、「你怎麼煮那道菜」，學員之間的鼓勵、吐嘈讓他能持久執行，讓減重不孤單。

楊智超表示，較胖者通常有脂肪肝，並常伴隨肝功能指數(GPT及GOT)異常，但很多人不再後續追蹤，但脂肪肝炎患者演變成肝硬化或肝癌的機會比一般人高，也常合併糖尿病及心血管疾病，為了切斷這條演變鏈，減重是最有效益且最簡單的方法。