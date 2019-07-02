搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣一年鷄肉的消費量高達70萬公噸，根據農委會調查，平均每人一年吃下約30公斤的鷄肉！台灣麥當勞25年前率先全球麥當勞，研發適合台灣口味、先蒸烤後再炸，開發出具「嫩」、「脆」、「爽」特點的帶骨炸鷄「麥脆鷄」，近年更成為網路討論炸鷄聲量的前三名。今年更將「麥脆鷄腿（大腿/棒腿）」、「麥脆鷄翅」分開販售，鷄腿控還有「麥脆鷄腿分享盒」，讓消費者自由選擇想吃的部位。

為讓更多人享受麥脆鷄獨特魅力，明(7/3)日18:00起至7月31日23:59止，台灣麥當勞將舉辦首屆「麥脆鷄94狂開箱文大賽」，廣邀各路粉絲一起大啖麥脆鷄，以自身專業、多元角度發表最有趣的開箱文，麥當勞將選出5名最有創意、獨具一格的開箱好手，每名贈送一張特製麥脆鷄點點卡，可免費享有94天的麥脆鷄套餐(預儲點數，可兌換94份「麥脆鷄腿(2塊)」經典套餐，市值為15,040元)。

「麥脆鷄94狂開箱文大賽」

活動時間：2019年7月3（三）日18:00起至7月31日（三）23:59止