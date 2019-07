放暑假啦!北台灣3大必去「冒險樂園」 第一個會讓人失控啊~

2019-07-02 12:29 聯合新聞網 文/網路溫度計



圖/巧克力共和國提供 分享 facebook

小時候你是否看過《糖果屋》、《阿拉丁》等童話故事,甜甜蜜蜜、充滿冒險的奇幻旅程陪伴你度過童年,長大後想回味卻不知道該如何去嗎?正好夏日火辣辣的暑假到了,大小朋友開始規劃安排假期,今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一年(觀測時間20180613-20190612)的聲量搜索,找出北台灣3大主題「觀光工廠」、「遊樂園」、「風景景點」的首選好去處,體驗糖果兄妹、阿拉丁、小美人魚的童話生活~

觀光工廠|巧克力共和國|聲量2666筆

「吃個巧克力、那邊做個DIY,好吃好玩好幸福~」

分享 facebook

喜愛巧克力的大小朋友們,天堂到了!位在桃園的巧克力共和國其實是知名巧克力食品觀光工廠,光聽名字就知道裡面充滿香香甜甜的巧克力產品,其中最被大家認識的就屬滿滿童年回憶的77乳加,一走進園區就能看到宛如黑巧克力的建築外觀,裡頭也充斥著各種巧克力造景,巧克力控誰能受得了!

光是外觀就像是童話故事裡甜甜的糖果屋,走進巧克力共和國,有著各式各樣巧克力製品,園區內更像是巧克力的歷史迴廊,告訴你巧克力的一生,像是你知道可可果實是白色的嗎?可可豆怎麼運送才新鮮?全世界吃最多巧克力的國家是哪裡?這裡通通有解答!

而除了參觀巧克力製作過程外,出遊怎麼能放過吃喝玩樂瘋血拚!網路溫度計整理巧克力共和國有吃有拿有買有玩的必推行程!

必吃

-岩晶之淚:以77%+80%的經典巧克力做為基底,添加少許玫瑰鹽,最後鋪上奶霜、檸檬碎屑,喝起來有鹹鹹甜甜的三層口感喔~

-貝禮斯奶酒鮮奶茶:滿滿的伯爵茶冰磚淋上熱牛奶,茶的清香和牛奶的濃甜混和,另附貝禮詩奶酒、果糖可以隨心所欲調配專屬口味,整個氣質Level Up!

-香蕉巧克力冰棒:香蕉的半月外型、淋上滿滿的巧克力,冰凍過後口感更甜蜜細緻。

-幸福早點:隱藏版「周末限定」獨家芬多精早餐料理,還有限量可可茶葉蛋,手腳慢一點就搶不到啦!

-巧克力豆干、豆漿:挑戰你的味蕾,豆製品和巧克力的碰撞,迸出你意想不到的超酷新鮮味~

吃飽喝足後,總是需要走動走動消化一下,巧克力工廠內還有各式各樣產品伴手禮,手工巧克力禮盒、大人肯定愛的「酒糖巧克力」,或是其他跨界聯名的多樣特色商品,送禮自用兩相宜!而到午後能量滿滿時刻,巧克力工廠也不放過你,多種必玩設施、活動讓你玩到瘋掉!

必玩

-夏日戲水池:讓小朋友為之瘋狂的戲水池、城堡溜滑梯,炎炎夏日一起玩水吧~

-DIY課程:了解完巧克力的故事,當然要自己動手做,Pizza、蛋糕等通通都有!

-勇闖可可島:化身勇猛的海上英雄,乘風破浪勇闖可可島吧!

-可可糾察隊:暑假限定的賽車場,騎上帥氣的小ㄅㄨㄅㄨ,奔馳巧克力共和國吧!

除此之外,巧克力共和國更會不定期推出主題活動,先前超紅的《復仇者聯盟》各路英雄人物不知道迷倒多少人,現在他們也推出「可可英雄聯萌」,參加者化身正義英雄展開尋找可可果的行動,互動性、趣味性100分,任誰來玩都能嗨到爆表!還不快找個假期出發啦~

分享 facebook

風景景點|基隆和平島公園|4900筆

「當小美人魚游上岸,看著岸邊的城堡,想著裡頭的王子,幸福啊~」

分享 facebook

戲水玩累了,走進城堡來個下午茶吧!看看岸邊的城堡,就像是《小美人魚》中王子的皇宮,想要奮不顧身跑上岸!只不過城堡內雖然沒有王子,但有咖啡廳、有戶外座位可以登高欣賞海景、吹海風,還有特色投遞明信片,把美景和心情送給心愛的人~

全台知名日出、夕陽美景之一的和平島,一到黃昏傍晚,伴隨著夕陽西下,一旁的觀海步道可以看著海景、夕陽緩緩落下,沿途還有可見的礁石、奇岩,遊玩之餘還能生態知識吸收,一家大小玩水、享樂兼漫遊,一整天歡樂時光怎麼能錯過!

分享 facebook

遊樂園|六福村|聲量42645筆

「A whole new world~A new fantastic point of view」

分享 facebook

擁有3、40年歷史的六福村遊樂園,相信許多人都不陌生,裡頭笑傲飛鷹、海盜船、大怒神等遊樂設施,不僅是各大學校畢業旅行必經之地,也有許多綜藝節目、偶像劇的拍攝,現在也成了韓星來台必玩的遊樂園之一!

而除了許多人熟知的設施外,你可知道,近來很夯的《阿拉丁》在六福村也能重現嗎?看過童話故事的人都知道,阿拉丁除了有神燈的助力之外,魔毯帶著他和公主飛翔的神力也不容小覷!而在六福村中就有「華麗的皇家波斯飛毯」,以及充滿皇宮貴族感的阿拉丁主題餐廳,走過一遍讓你體驗王子公主的高級生活~

小朋友不敢玩遊樂設施怎麼辦?六福村還有動物園可以逛!六福村擁有多樣野生動物,狐濛、河馬、長頸鹿,想得到、想不到的通通有,野生生態豐富的動物園簡直是小朋友的天堂~

而隨著炎炎夏日到來,一講到夏天就想要玩水消暑,六福村當然不能錯過夏日水樂園,滑水道、比基尼辣妹、激凍水道等,遊樂園、動物園、水樂園3大主題,不怕你玩到無聊,只怕你玩到時間不夠,還等什麼!

分享 facebook

想知道完整文章,請點→放暑假啦!北台灣3大必去「冒險樂園」 第一個會讓人失控啊~

【延伸閱讀】

中秋連假沒地方去?新北爸媽0煩惱 五大親子Fun電寶地玩到翻

小朋友的放電天堂!十大網友力推適合全家共遊的商圈

抄筆記!觀光局曝25間「地雷旅行社」 趕快檢查你中了嗎!

【更多精采報導,請上《大數聚官網》;《大數聚粉絲團》;《DailyView 網路溫度計官網》;《DailyView 網路溫度計粉絲團》未經授權,請勿轉載!】