暑氣逼人 補10-15度常溫水避免脫水熱傷害

2019-07-02 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



天氣真的熱翻了！近年夏季氣溫屢創新高，且台灣屬亞熱帶氣候，除高溫外亦常伴隨高濕度，營建業、漁業、農業、運動員長期戶外工作者需經常曝曬於豔陽下，若不適時做好防護措施又大量流汗，可能會造成脫水。

衛福部國民健康署提醒民眾記住預防熱傷害三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」；而針對戶外工作者，署長王英偉表示，事業單位可依勞動部職業安全衛生署建議，視天候狀況採取熱危害預防措施：

降低作業場所溫度，雇主應注意場所溫度並提供陰涼休息場所，避免勞工體溫持續上升；提供適當飲料，可提供常溫10-15度的飲用水為佳，或運動飲料、添加少許食鹽冷開水等；調整作息時間，應避免勞工於中午艷陽時段，從事重體力之作業。

實施健康管理，勞工如患有高血壓、心臟病、內分泌失調、無汗症等疾病，應參照醫師建議，避免從事高溫作業；最後，應實施熱疾病預防教育宣導，在勞工上工前及作業中，雇主應宣導、強化勞工自我保護知能，並建立緊急通報及應變處理機制。

國健署提醒，民眾或勞工若身體出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、頭暈、惡心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫環境並降溫、補充冷開水或電解質飲料，並趕緊就醫。