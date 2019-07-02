親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

都市再生要拆除重建？看香林社區怎麼做

考完對答案！108年大學指考 數乙科試題與解答

中市大砍中火生煤用量又限發電機組 台電：電從那來？

2019-07-02 12:09聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市環保局管制台中火力電廠再出招，除了大砍中火的生煤使用量，今更進一步要求，每年10月到隔年4月的空汙季期間，中火只能使用5部機組發電，生煤使用量也有使用上限。

台中市環保局長吳志超說，除了生煤使用量減少4成、降為1104萬噸，每年10越到隔年4月的空汙季期間，要求中火只能使用5部機組發電，空汙期間使用的生煤量也受到限制。

根據環保局規劃，每年的空汙季長達7個月，從每年10月到翌年4月都算，10到12月中火只能使用186萬噸生煤，只佔全年生煤量16.8%；1到4月只能使用248萬噸生煤，只佔全年使用量的22.5%。

吳志超說，依據環保署的紅害警戒日數統計，每年10月到翌年4月紅害天數超過30天以上，因此定義為空汙季；未來中火不僅得減少生煤使用量，空汙期間也不能想燒多少就燒多少，得符合市府規定的額度。

台電發言人徐造華指出，生煤減量目標不可以無止境一減再減，原訂明年中火減至1260萬噸，台電已窮盡一切努力，仍無把握可以達到，但台電會盡力而為，如今台中市府再下修至1104萬噸，且每年10月到翌年4月的空污季期間，中火只能使用5部機組發電，台電表示生煤減量及限制機組發電亦要考量天然氣的供應，與機組調度；巧婦難為無米之炊，如果天然氣無法足量供應，請問電從哪裡來，勢必衝擊全國電力穩定及影響經濟民生。

台中市環保局大砍中火生煤用量且限發電機組，台電不禁問電從那裡來？記者黃寅／攝影
台中市環保局大砍中火生煤用量且限發電機組，台電不禁問電從那裡來？記者黃寅／攝影
分享
台中市環保局大砍中火生煤用量且限發電機組，台電不禁問電從那裡來？記者黃寅／攝影
台中市環保局大砍中火生煤用量且限發電機組，台電不禁問電從那裡來？記者黃寅／攝影
分享

台電台中市紅害

相關新聞

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 11:05

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:53

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

何時覺得當台灣人真好？鄉民淚推「四大優勢」眾人點頭盛讚

2019-07-02 12:00

埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21

熱低氣壓恐成颱 第十河川局成立防汛搶險隊應對

2019-07-02 11:18

雨彈深夜襲恆春半島雨量冠全台 民眾心驚驚

2019-07-02 10:58

低壓帶影響 屏東、台東豪雨特報注意雷擊

2019-07-02 10:54

蘇貞昌長輩圖提醒 未禮讓救護車罰9萬

2019-07-02 10:53

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

把黑水虻當高蛋白質補充劑 蟲蟲麵包你敢吃嗎

2019-07-02 07:47

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23

今各地有雨空品佳 僅北部為普通等級

2019-07-02 05:07

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

中信課輔陪讀出來的研究生 回來陪讀

2019-07-02 00:13

胚胎著床前遺傳診斷 避免引產遺憾

2019-07-02 00:04

健康你我他／先泡再洗 衣服告別汗臭味

2019-07-02 00:04

24小時不吃不喝泡網咖 22歲就中風

2019-07-02 00:04

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

降低肌少症風險 要補足蛋白質

2019-07-02 00:04

護膝長期穿懶得脫？醫：小心洗澡脫下時會軟腳跌倒

2019-07-01 22:57

你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51

42歲男原發性顫抖症 「神波刀」免開腦1次治療完成

2019-07-01 21:31

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31

婦人脊椎側彎走路會痛 開刀後爬樓梯沒問題

2019-07-01 19:31

用影像說故事 《國家地理》攝影大賽開跑囉！

2019-07-01 19:00

限用塑膠吸管上路首日 全國稽查1138家僅2家違規

2019-07-01 18:38

查塑膠吸管 新北速食店、飲料店遭勸導

2019-07-01 18:15

限塑措施首日 台中市環保局查百家店無違規

2019-07-01 17:57

稽查塑膠吸管首日 南投縣要求外帶也不提供吸管

2019-07-01 17:56

影／努力22年！口蹄疫拔針成功 將申請非疫區

2019-07-01 17:44

省下一杯飲料！ 桶裝瓦斯7月每桶降32元

2019-07-01 16:45

前台大醫院院長李源德獲「保生醫療奉獻獎特別獎」

2019-07-01 16:42

一張圖看一周天氣 提醒南部、花東考生提早出門

2019-07-01 16:13

北捷終止WiFi契約 改用TPE-Free

2019-07-01 16:00

再有錢也買不到幸福！《寄生上流》揭開韓國社會貧富差距的困境

2019-07-01 15:57
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

登革熱領款效率差？王淺秋：又不是ATM按幾碼就可領錢

2019-07-01 15:32

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

化妝只用粉底液卻卡粉？這4招底妝技巧讓低價粉底液有「高級感」

2019-07-01 16:46

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

歷經超過22年努力 陳吉仲今宣布口蹄疫拔針成功

2019-07-01 12:17

台南再現第2例本土登革熱 去過這裡的民眾要注意

2019-07-02 08:27

北捷終止WiFi契約 改用TPE-Free

2019-07-01 16:00

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57

影／一口咬下滿嘴是蟲！黑水虻麵包你敢吃嗎？

2019-07-01 14:27

每日星座運勢／天蠍春風滿面享疼愛 事業冷靜應對

2019-07-02 00:00

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28

水稻保險理賠「係金A」 雲林有農民領到了

2019-07-01 12:45

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

山友注意！台灣登山申請整合服務網 單一入口網上線了

2019-07-01 13:20

一張圖看一周天氣 提醒南部、花東考生提早出門

2019-07-01 16:13

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

全林免費Wi-Fi全面斷線 北捷今終止契約沒收保證金

2019-07-01 12:19

地點確定了! Lady M全台第三家「台中店」8月底登場

2019-07-01 12:17

再有錢也買不到幸福！《寄生上流》揭開韓國社會貧富差距的困境

2019-07-01 15:57

蘇貞昌籲韓國瑜守住疫情不要亂放話 韓：欲加之罪

2019-07-01 16:39

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

登革熱補助款沒領？鄭運鵬：韓市長趕快領，去做事！

2019-07-01 12:45

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿電影玩偶套票 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31

其實想回台灣： 江南阿嘎洗的韓國職場求生筆記

2019-07-02 09:05

高雄登革熱防疫誰卡誰？王定宇做大事紀再問兩個問題

2019-07-01 15:54

你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51

【夫妻之間】古家榕／最動聽的情話

2019-07-02 06:00

把黑水虻當高蛋白質補充劑 蟲蟲麵包你敢吃嗎

2019-07-02 07:47

【生活見聞】賽夏客／悍婦的身世

2019-07-02 06:00

越女觀光染登革熱 台南防疫挨轟

2019-07-01 23:13

五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23

【家人關係】陳金鳳／時間都去哪兒了

2019-07-02 06:00

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

不幫高雄處理登革熱？ 疾管署再提數據打臉

2019-07-01 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top