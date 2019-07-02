中市大砍中火生煤用量又限發電機組 台電：電從那來？

2019-07-02 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市環保局管制台中火力電廠再出招，除了大砍中火的生煤使用量，今更進一步要求，每年10月到隔年4月的空汙季期間，中火只能使用5部機組發電，生煤使用量也有使用上限。

台中市環保局長吳志超說，除了生煤使用量減少4成、降為1104萬噸，每年10越到隔年4月的空汙季期間，要求中火只能使用5部機組發電，空汙期間使用的生煤量也受到限制。

根據環保局規劃，每年的空汙季長達7個月，從每年10月到翌年4月都算，10到12月中火只能使用186萬噸生煤，只佔全年生煤量16.8%；1到4月只能使用248萬噸生煤，只佔全年使用量的22.5%。

吳志超說，依據環保署的紅害警戒日數統計，每年10月到翌年4月紅害天數超過30天以上，因此定義為空汙季；未來中火不僅得減少生煤使用量，空汙期間也不能想燒多少就燒多少，得符合市府規定的額度。