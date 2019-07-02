埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



交通部長林佳龍（左五）今天出席「埡口之巔南橫青山在 新書發表會」，並感謝開路先鋒。記者董俞佳／攝影 分享 facebook 南部橫貫公路開闢超過半世紀，不僅施工過程艱辛，簡直是與老天搏命。

莫拉克颱風襲擊後，道路嚴重受損，由公路總局的無名英雄持續搶修整建。公路總局第三區養護工程處將南橫的開路辛苦與壯闊美景以及開路甘苦史全部記錄在「埡口之巔南橫青山在」一書中，今天上午舉辦新書發表會，邀請開路先鋒談南橫開路史。

南橫於1968年7月開工，1972年10月完工，公路總局表示，施工過程極為艱辛，全部以人工挖掘開路，施工人員是與老天搏命，才得以興建完成。2009年南橫受莫拉克颱風襲擊，沿線道路受損嚴重，這10年來，全靠公路總局第三區養護工程處這些道路養護的幕後英雄積極搶修重建，並將南橫開路甘苦、穿山越水壯闊景致記錄下來，出版「埡口之巔南橫青山在」一書。

公路總局表示，該書訪談南橫前輩，並結合文獻檔案，重現南橫公路的開發歷程；依據時間的軌跡撰寫，介紹沿線地形、環境、日治時期的焦吧哖事件、布農族抗日運動，以及戰後南橫公路的籌建、施工歷程，最後則記錄莫拉克風災後，南橫公路艱辛復建的歷程。

公路總局前副局長張仁德表示，30幾年他被分派到南橫開路，年輕人一想到要去山上開路，非常開心。他說，他住在台北，當時光從南橫要回到台北就要2天。首先從山上走到機車可以通行的地方，再騎機車去搭客運，再轉車回到台北。

除了辛苦之外，張仁德表示，因為山上沒東西可買可吃，當時開路時，附近居民會邀工程人員到家裡吃便飯，學生經過時，遇到開路的工程人員也會向他們鞠躬道謝。總工程司周胤德回憶說，當時他被分派到那裡開路，計算開路經費等還是用算盤來計算，因當時只有兩台手搖計算機，計算工程數量。

公路總局長陳彥伯表示，書中看到公路的前輩點點滴滴的努力，看到公路前輩不畏艱難的勇氣，還有永不放棄的毅力，印證了南橫青山在以及美麗與哀愁，這本書讓公路人感到驕傲。

拍攝南橫紀錄片的洪春景表示，南橫的災況雖然是特例，卻具有指標性意義，如果暖化無法遏止，將是未來公路開發的重要課題。